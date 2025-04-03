東超籃賽／讚啦！盧峻翔、林書豪入選年度最佳陣容

東亞超級聯賽（EASL）今天公布2024到25賽季年度最佳陣容名單，雙雙闖進4強的台灣代表桃園璞園領航猿隊和新北國王隊就包辦3個席次，「夜王」盧峻翔、「哈佛小子」林書豪和國王外援桑尼獲得肯定。

東超聯賽本季決賽上月初在澳門落幕，首度參賽就一路殺進冠軍戰的領航猿，最終雖敗陣，當家球星盧峻翔仍以賽季場均19.8分、3.6籃板、2.6助攻表現獲得青睞，和冠軍隊伍日本廣島蜻蜓的洋將埃文斯（Dwayne Evans II）及布萊克希爾（Kerry Blackshear Jr.） 一同躋身年度最佳陣容。

連兩季打進EASL最終4強的國王，今年帶回季軍獎盃，林書豪也以場均17.4分、3.9籃板、4.0助攻表現成為年度最佳陣容，本季有17.5分、8.1籃板、2.1助攻的隊友桑尼也獲得肯定，讓國王包辦兩個席次。

東超表示，本季年度最佳陣容的選拔不受球員位置限制，是由東超內部根據整季表現進行評選。