TPBL／國王確定4洋將陣容 遺珠強森續戰BCL

今天是TPBL球員註冊截止，昨天奪下5連勝的龍頭新北國王隊早上率先宣布，確定以曼尼高、沃許本、奧帝及桑尼迎接後續賽季，「遺珠」強森雖不會在本季TPBL出賽，仍會出戰亞洲籃球冠軍聯賽（Basketball Champions League Asia，簡稱BCL Asia）賽事。

昨天賽後記者會上，國王總教練萊森提到洋將最終陣容語帶保留，只說交給球團公布，今天早上國王就發布公告，剩餘例行賽和季後賽將以曼尼高、沃許本、奧帝及桑尼為最終洋將陣容。

國王表示，感謝聯盟及各隊對於本隊的支持與諒解，本季因參與EASL賽事，為提升陣容靈活度、應對多線作戰，經過聯盟與各隊協商後，允許新北國王增加一名亞洲外援，使球隊在TPBL賽事能擁有4名洋將及一名亞外；然而，在聯盟與各隊溝通後，國王也同意在考量整體聯盟公平競爭、戰力平均之下，在聯盟註冊大限時註銷強森在TPBL的洋將名額，以維持各隊戰力公平性，

39歲的強森身高211公分，本季出賽14場，繳出場均14.3分、9.9籃板數據。國王表示，儘管無法再戰TPBL賽事，強森仍將是國王的重要戰力，內外兼修的攻擊能力將成為球隊挑戰BCL的重要支柱，全力助隊爭取佳績。