快訊

國家級警報響！11：47台南官田規模4.9淺層地震 最大震度4級

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

TPBL／國王確定4洋將陣容 遺珠強森續戰BCL

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊洋將強森。圖／報系資料照
國王隊洋將強森。圖／報系資料照

今天是TPBL球員註冊截止，昨天奪下5連勝的龍頭新北國王隊早上率先宣布，確定以曼尼高、沃許本、奧帝及桑尼迎接後續賽季，「遺珠」強森雖不會在本季TPBL出賽，仍會出戰亞洲籃球冠軍聯賽（Basketball Champions League Asia，簡稱BCL Asia）賽事。

昨天賽後記者會上，國王總教練萊森提到洋將最終陣容語帶保留，只說交給球團公布，今天早上國王就發布公告，剩餘例行賽和季後賽將以曼尼高、沃許本、奧帝及桑尼為最終洋將陣容。

國王表示，感謝聯盟及各隊對於本隊的支持與諒解，本季因參與EASL賽事，為提升陣容靈活度、應對多線作戰，經過聯盟與各隊協商後，允許新北國王增加一名亞洲外援，使球隊在TPBL賽事能擁有4名洋將及一名亞外；然而，在聯盟與各隊溝通後，國王也同意在考量整體聯盟公平競爭、戰力平均之下，在聯盟註冊大限時註銷強森在TPBL的洋將名額，以維持各隊戰力公平性，

39歲的強森身高211公分，本季出賽14場，繳出場均14.3分、9.9籃板數據。國王表示，儘管無法再戰TPBL賽事，強森仍將是國王的重要戰力，內外兼修的攻擊能力將成為球隊挑戰BCL的重要支柱，全力助隊爭取佳績。

籃球

延伸閱讀

NBA／葛佛復出獨行俠卻遭籃網逆轉 吞戴維斯出賽首敗

MLB／開幕戰野手登板看過嗎？天使被白襪打到舉白旗輿論炸鍋

MLB／從未打過小聯盟！ 22歲天使小將空降大聯盟開季名單

TPBL／曼尼高板凳出發奪大三元 雙北大戰國王退戰神

相關新聞

東超籃賽／讚啦！盧峻翔、林書豪入選年度最佳陣容

東亞超級聯賽（EASL）今天公布2024到25賽季年度最佳陣容名單，雙雙闖進4強的台灣代表桃園璞園領航猿隊和新北國王隊就...

TPBL／國王確定4洋將陣容 遺珠強森續戰BCL

今天是TPBL球員註冊截止，昨天奪下5連勝的龍頭新北國王隊早上率先宣布，確定以曼尼高、沃許本、奧帝及桑尼迎接後續賽季，「...

TPBL／林書豪飆神仙球 海神坦言：對士氣很傷

TPBL龍頭新北國王隊今天展現兇猛外線火力，一路領先下以111：91擊敗高雄全家海神，讓海神隊長余純安沈重說，球隊必須把...

TPBL／奧帝飆32分 國王三分彈轟下海神奪5連勝

新北國王隊今天頂著高雄全家海神的反撲攻勢，洋將奧帝單場三分球12投7中轟下全場最高32分，助隊以111：91收下5連勝，...

籃球／教練歐森首度領軍出擊 中華女籃9日啟程蒙古

中華籃球協會今天公布亞洲杯女子B組東亞區資格賽中華女籃16人名單，本次中華隊將由外籍教練歐森首度領軍出擊，陣中包括彭曉彤...

PLG／鋼鐵人推女神主題周 倪暄擔任特別應援團長 

PLG高雄鋼鐵人4月5日至6日將於高雄中學體育館舉辦「娜些年，我們一起追的女孩」女神主題周，兩日賽事分別迎戰台鋼獵鷹與富...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。