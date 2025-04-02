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TPBL／林書豪飆神仙球 海神坦言：對士氣很傷

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林書豪第四節連飆進2記三分球，助隊以20分差距擊敗海神。圖／TPBL提供
林書豪第四節連飆進2記三分球，助隊以20分差距擊敗海神。圖／TPBL提供

TPBL龍頭新北國王隊今天展現兇猛外線火力，一路領先下以111：91擊敗高雄全家海神，讓海神隊長余純安沈重說，球隊必須把根本的防守做好，希望星期六同樣對戰能有不同結果。

海神今天一路挨打，儘管第三節一度追到3分差，但第四節被國王8投7中的三分球攻勢打傻，差距愈拉愈大，也讓余純安苦笑說，從一開賽讓奧帝投開，到第四節「小胖」洪志善外線3投俱中，防守是球隊今天一大問題，「國王第四節又好幾顆神仙球，林書豪那距離，很打擊士氣。」

林書豪今天攻下15分，有10分集中在第四節，包括2投俱中的三分球，且第二球是在三分線後一大步出手。

余純安強調，海神並非是擁有高天賦的球隊，星期六還要再和國王交手，必須把執行力提高、做好防守，確實做到教練的交代，畢竟「防守才能拿冠軍」。

海神教練費雪也說，第一節開始球員就沒按照計劃走，「知道這會是場硬仗，防守強度會很強，但第一節強度就沒達到要求。中間有把分數追近，但沒能好好把握，場上沒按照我的模式走，讓對手得到111分。」TPBL球員註冊截止日就是明天，海神是否會改變陣容？費雪語帶保留說：「很難的問題，明天就會知道了。」

國王今天團隊三分球32投16中，奧帝一人12投7中，林書緯5投3中，39歲的洪志善3投俱中也有9分進帳，國王教頭萊恩笑說「小胖」真的很老了，原本擔心他出賽太久，一度想換上林書緯，但洪志善手感正熱，「很開心他有今晚的表現，為比賽定調。」

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