TPBL／奧帝飆32分 國王三分彈轟下海神奪5連勝

新北國王隊今天頂著高雄全家海神的反撲攻勢，洋將奧帝單場三分球12投7中轟下全場最高32分，助隊以111：91收下5連勝，持續坐穩TPBL龍頭。

奧帝和隊友林書緯今天開賽就連飆進三分彈，加上沃許本2罰中1、林書豪中距離破網，國王打出9：0的開節攻勢，奧帝外線再進球更讓領先擴大到18：4；海神在洋將克雷格發揮下回應9：1攻勢，但國王射手簡祐哲飆進底角三分彈後奧帝再補刀，首節打完握有29：18領先。

海神第二節早早犯滿，讓國王多次罰球線取分，加上外線找不到準星，一度陷入26：42落後，不過唐維傑連續2次抄截帶動團隊一波9：0攻勢，摩爾斯完成「3分打」更將比數追到38：45，半場打完也以48：57咬住比分。

第三節海神再打出8：2的開節攻勢，將比分追到56：59，但國王靠奧帝「3分打」在內連拿5分，再將領先拉開，曼尼高也完成「3分打」後國王優勢又回到74：60，三節打完仍握有81：74優勢。

奧帝第四節率先飆進外線，讓國王優勢回到兩位數；休息許久重回球場的林書豪一上陣也投進三分彈，他連拿5分加上「小胖」洪志善單節3次外線出手都命中，國王領先又擴大到109：88。最後2分鐘教練團就將主力換下場，在板凳區見證球隊以111：91守護主場勝利。

奧帝今天攻下32分外帶8籃板，沃許本20分，林書豪和林書緯各有15分和16分；海神以克雷格22分最高，摩爾斯15分，唐維傑攻下10分是唯一得分兩位數的本土球員。

國王今天三分球32投16中，其中第四節更有8投7中的外線演出，成拉開比分關鍵。