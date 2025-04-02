TPBL／奧帝飆32分 國王三分彈轟下海神奪5連勝
新北國王隊今天頂著高雄全家海神的反撲攻勢，洋將奧帝單場三分球12投7中轟下全場最高32分，助隊以111：91收下5連勝，持續坐穩TPBL龍頭。
奧帝和隊友林書緯今天開賽就連飆進三分彈，加上沃許本2罰中1、林書豪中距離破網，國王打出9：0的開節攻勢，奧帝外線再進球更讓領先擴大到18：4；海神在洋將克雷格發揮下回應9：1攻勢，但國王射手簡祐哲飆進底角三分彈後奧帝再補刀，首節打完握有29：18領先。
海神第二節早早犯滿，讓國王多次罰球線取分，加上外線找不到準星，一度陷入26：42落後，不過唐維傑連續2次抄截帶動團隊一波9：0攻勢，摩爾斯完成「3分打」更將比數追到38：45，半場打完也以48：57咬住比分。
第三節海神再打出8：2的開節攻勢，將比分追到56：59，但國王靠奧帝「3分打」在內連拿5分，再將領先拉開，曼尼高也完成「3分打」後國王優勢又回到74：60，三節打完仍握有81：74優勢。
奧帝第四節率先飆進外線，讓國王優勢回到兩位數；休息許久重回球場的林書豪一上陣也投進三分彈，他連拿5分加上「小胖」洪志善單節3次外線出手都命中，國王領先又擴大到109：88。最後2分鐘教練團就將主力換下場，在板凳區見證球隊以111：91守護主場勝利。
奧帝今天攻下32分外帶8籃板，沃許本20分，林書豪和林書緯各有15分和16分；海神以克雷格22分最高，摩爾斯15分，唐維傑攻下10分是唯一得分兩位數的本土球員。
國王今天三分球32投16中，其中第四節更有8投7中的外線演出，成拉開比分關鍵。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言