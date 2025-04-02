籃球／教練歐森首度領軍出擊 中華女籃9日啟程蒙古

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉在節目中提及「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」的不當發言，引發性騷爭議和球迷的巨大不滿，而雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英今日也發IG限動公開回應，直言「我認為

2025-03-31 20:18