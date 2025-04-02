籃球／教練歐森首度領軍出擊 中華女籃9日啟程蒙古
中華籃球協會今天公布亞洲杯女子B組東亞區資格賽中華女籃16人名單，本次中華隊將由外籍教練歐森首度領軍出擊，陣中包括彭曉彤、陳薇安、彭詩晴、劉希曄等多名旅外球員歸國助陣，將與蒙古、香港力拚僅有1張的正賽門票。
中華女籃4月1日起於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓，籃球協會也與選手洽談參賽協議、辦理失能險，並提供各項設備、器材，也有物理治療師、諮商心理師、訓練團隊、防護人力等後勤支援。
這次中華隊由外籍教練歐森執掌兵符，16名參賽球員分別為旅外選手包含彭曉彤、陳薇安、彭詩晴、劉希曄，至於在WSBL部分，則分別為國泰黃鈴娟、陳孟欣、劉昕妤、歐婕、韓雅恩、蕭豫玟，台元林文佑、林蝶、廖瑋晴，電信黃湘婷、徐詩涵，台電吳侑萱。
中華女籃將在9日將前往蒙古參賽，11日晚上7點出戰香港、13日下午3點出戰蒙古，僅有取得第1名隊伍才能進入亞洲杯B組正賽。
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