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PLG／鋼鐵人推女神主題周 倪暄擔任特別應援團長 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG高雄鋼鐵人4月5日至6日將於高雄中學體育館舉辦「娜些年，我們一起追的女孩」女神主題周。圖／高雄鋼鐵人提供
PLG高雄鋼鐵人4月5日至6日將於高雄中學體育館舉辦「娜些年，我們一起追的女孩」女神主題周。圖／高雄鋼鐵人提供

PLG高雄鋼鐵人4月5日至6日將於高雄中學體育館舉辦「娜些年，我們一起追的女孩」女神主題周，兩日賽事分別迎戰台鋼獵鷹與富邦勇士。本次主題周以「鋼鐵女神雅典娜」為核心，推出女神見面會、限量紀念小卡兌換、實戰球衣拍賣會等活動，更邀請職棒人氣女神「倪暄」擔任特別應援團長，帶領雄親重溫與女孩們共度的熱血時光。

活動入場球迷可獲得每日限量800張的女神主視覺摺扇、「娜些年」紀念酷卡和「女神告白卡」，「雄靠近」座位區觀眾另可兌換運動機能短T。環廊區三大任務：「女神告白牆」開放雄親在女神告白卡上寫下應援話語，每日抽出2名雄親由主持人於節間進行廣播告白；「心動的感覺」限時1分鐘挑戰配對12位女孩眼型圖卡；「尋找我的女神」需與主視覺背板或女孩立牌合影上傳社群。完成三大任務即可兌換每日限量150張的「娜些年」女神紀念小卡。

商品部推出單日消費滿2500元抽「娜些年」全體女神簽名海報，若鋼鐵人奪勝加碼全場九折優惠。4月5日賽後舉辦女神簽名會，凡購買啦啦隊商品即獲得參與資格，加購法披更贈隨機女神拍立得一張。4月6日賽後將舉辦「女孩實戰球衣拍賣會」，得標者可獲得女孩親筆署名與感謝小語；球衣競標金額（扣除部分費用）及流體熊義賣金額將捐贈給「創世基金會」鳳山分院。

鋼鐵女神雅典娜將全員到齊，連續兩天於賽前舉辦「雅典娜見面會」每日隨機挑選球迷進行互動挑戰，獲勝者可獲得全體女神合照。4月5日開場特別演出，由「超可愛い」日系組：Kaii、疑雲、辰羚、妹妹，以及「椅見鍾情」組：小葳葳、小美、蘿拉、芮妮、璐葳、陳愉，為雄親帶來風格舞蹈。4月6日則由小葳葳、璐葳一展歌喉；疑雲將帶來「我獨自升級」精彩的個人空環秀，還有妹妹、辰羚、蟲蟲、筌筌、疑雲共同演出「扇。舞」

票價方面，持續與高雄市政府推出「50元銅板價」的學生優惠，國高中生憑學生證線上預約，就有機會以銅板價進場欣賞球賽。此外，更邀請職棒人氣女神「倪暄」於首日進行開球，連續兩天擔任「特別應援團長」邀請雄親一起應援、參與賽後活動，一起感受「娜些年」的青春時光。

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