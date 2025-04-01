PLG／艾賽亞、喬迪狂砍72分 鋼鐵人愚人節奪賽季第2勝

PLG聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿今天在主場迎戰已無緣季後賽的聯盟爐主高雄鋼鐵人，在球隊一哥盧峻翔歸隊的情況下，今天則是輪到李家慷輪休，而來訪的鋼鐵人今天也打出強勢表現，在喬迪、艾賽亞攜手拿下72分領軍下，最終鋼鐵人就以116：108擊敗領航猿，收下賽季第2勝。

PLG例行賽將在下周末封關，例行賽排名也在日前已提前揭曉，龍頭領航猿將直接晉級冠軍賽，至於富邦勇士與獵鷹則分別以第2、3名晉級季後賽，勝方將與領航猿爭奪冠軍。

在例行賽排名底定的情況下，各隊也都利用最後幾場比賽進行調整，領航猿一哥、「夜王」盧峻翔也在輪休兩場後於今天歸隊，至於李家慷則是未登錄，而今天作客的鋼鐵人儘管少了本土一哥陳范柏彥，但首節團隊外線火力就全開，單節投進6顆三分球，其中艾賽亞更是單節有13分進帳，幫助鋼鐵人取得2分領先。

接下來三節兩隊也持續拉鋸，上半場打完鋼鐵人就已經砍進10顆三分球，並保有2分領先，第三節鋼鐵人再由喬迪接管戰局，他個人單節同樣有13分進帳，加上艾賽亞維持火燙手感，第四節個人再度有13分演出，其中包括比賽最後階段砍進致勝三分球，幫助鋼鐵人取得8分領先，奠定勝基，最終鋼鐵人也以8分差距終止12連敗，並收下賽季第2勝。

鋼鐵人今天以艾賽亞拿下39分、9籃板、6助攻表現最佳，喬迪則有33分、20籃板，李威廷與高偉綸分別投進3顆與2顆三分球，合力拿下17分，至於領航猿今天則是以瓊斯和葛拉漢皆拿下20分表現最佳，但瓊斯在第四節卻是一分未得，盧峻翔則拿下12分，領航猿在輸球後，也吞下本賽季首度的2連敗。