籃球／擔任UA一日店長 蔣淯安分享復出心情、奶爸穿搭

TPBL福爾摩沙夢想家當家主控蔣淯安近日揮別傷勢、強勢回歸賽場，為了回饋球迷的支持，UNDER ARMOUR於上周末在「台中LaLaport UA櫃位」舉辦一日店長活動，特別邀請蔣淯安親臨現場與粉絲近距離互動同樂，現場氣氛嗨翻天。

活動當天，UNDER ARMOUR推出超值球迷福利，吸引大批粉絲熱情參與，最受矚目的「籃球挑戰PK賽」更將現場氣氛燃至最高點，球迷們互動熱烈，紛紛上場挑戰偶像、體驗與蔣淯安對決的快感。而這場一日店長活動不僅讓參與粉絲全都樂在其中，看到球迷們的熱情支持、蔣淯安更是感動不已，除了鼓勵熱愛籃球的朋友勇敢突破自我、挑戰夢想，他也現場向所有支持他的球迷喊話，承諾未來將持續在球場上拚盡全力、帶來更精彩的表現。

蔣淯安本賽季正式告別14號戰袍、以全新背號「41號」強勢回歸球場，除了為自己帶來嶄新氣象外，也象徵著小安為全新賽季挑戰做足了準備、期望能幫助球隊帶來更多勝利。談及對於重回球場的心情，他表示相當興奮、也很期待為自己的生涯寫下全新篇章，「和教練團討論過，目前延續的後衛陣容搭配得相當良好，反而是球隊近期針對防守端積極進行調整，希望能一一克服目前面臨的挑戰，讓團隊變得更強大，朝著總冠軍目標全力衝刺。」

除了在場上奮戰，蔣淯安私下相當注重享受家庭時光，而這也體現在他的日常穿搭選擇上，他表示自己場下偏愛休閒寬鬆、舒適靈活的服裝風格，「我很喜歡近期UA推出的Unstoppable潮流系列，像是我身上這件襯衫、搭配CURRY寬鬆版型的短褲，就能夠自在活動又兼具潮流感，很適合陪小朋友們戶外跑跳、玩樂。」

至於球鞋，蔣淯安則分享穿著的FOX 1「Gamer」籃球鞋，銀黑配色加上「玩家」概念的設計，讓他愛不釋手，蔣淯安笑說：「我過去也非常喜歡打電動和手遊，不過現在會花更多時間在陪伴家人，因為比起打電動、我更重視陪小朋友玩他們喜歡的遊戲。」

蔣淯安的籃球之路始終有球迷陪伴，他對此滿懷感激，並在活動上感性對球迷喊話：「一直很感謝球迷們從台啤到夢想家一路相挺，我會用場上的表現來回報大家，也希望在新的賽季能幫助球隊拿下總冠軍，也邀請所有球迷朋友五月份進主場看球。」