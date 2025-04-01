PLG／長約續簽後場指揮官 白曜誠與領航猿延長4年合約

PLG桃園璞園領航猿隊今天宣布與當家後衛白曜誠提前達成續約共識，雙方簽訂4年合約，確立球隊控球後衛核心，白曜誠在過去二年展現不可或缺的價值，領航猿球團對此深表肯定，積極進取的職業態度更是代表著璞園精神。

「神奇小白」白曜誠在2022-23賽季以探花身分加入領航猿，新人年就以出色表現獲選為該年度新人王，成為陣中不可或缺的後場指揮官，職業生涯第二年的白曜誠持續突破自我，在2024-25賽季曾兩度獲選PLG單週最佳球員，除了場上沈穩的控球節奏，能夠替球隊帶來安定力量，更屢次在關鍵時刻擔起責任，幫助球隊拿下勝利。

本賽季領航猿征戰國內外聯賽，白曜誠在個人表現上持續精進成長，在東亞超級聯賽首場比賽對上南韓水原KT音速彈繳出16分、11籃板、3助攻，一鳴驚人的表現幫助球隊拿下東超隊史首勝外，更獲選為東超10月粉絲票選MVP。

在甫結束的東超四強賽中，白曜誠亮眼的表現獲得更多國內外關注，面對日本頂級控球後衛毫不怯場的態度，與冠軍賽浴血奮戰的精神，更是令所有人印象深刻，也讓大家看見白曜誠顯著的成長。

與球隊達成4年延長合約，白曜誠自己有相當多感觸，「感謝球團對我的肯定與信任，很高興能夠在領航猿延續職業生涯，雖然外界的質疑從沒少過，但我在心態上依舊保持專注，在自己能掌控的範圍內做到最好，享受壓力，將它轉化為動力成為我成長的養分，相信我也能夠幫助到球隊更多，繼續往隊史第一座總冠軍努力。」

領航猿球團指出，從探花新秀到球隊核心，白曜誠用行動與拼勁證明自我價值，完成續約後將是自上個賽季後，陣中第六位續下長約的本土球員，未來幾年球隊本土戰力趨於穩固，領航猿將持續朝最高榮耀邁進，與球員攜手共創下一個榮耀時刻。