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TPBL／李雅英「坐腿上」遭炎上 張建偉個人IG發道歉聲明網友不買帳

聯合新聞網／ 綜合報導
李雅英。報系資料照
李雅英。報系資料照

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉在節目中提及「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」的不當發言，引發性騷爭議和球迷的巨大不滿，而雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英今日也發IG限動公開回應，直言「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，更令不少粉絲對張建偉反感；此一事件遭到炎上，今晚張建偉在個人IG發出道歉聲明，並指出「我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。」

不過，多數網友並不領情，有人說「喊告人發在雲豹的IG，道歉躲在沒啥人關注的個人IG？」，也有網友質疑，「要不要公開道歉！要不要公開道歉！要不要公開道歉！人家話都講得很重了，你還在發聲明，啊你是來亂的？？？？」

張建偉聲明如下：

近期我在「5後時光」節目中與主持人的談話內容，不僅引發了社會各界的關注與討論，也造成當事人李雅英小姐的困擾與不適，我在此向李雅英、電豹女所有成員，以及所有關心此事件的球迷、合作夥伴與社會大眾，誠摯地致上最深的歉意。

李雅英在聲明中指出，這並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。身為台啤永豐雲豹的執行長，我真心感到抱歉，並正視此事件對她本人、電豹女成員，以及球隊形象所造成的影響。

我深知，作為公眾人物，每一句話都有可能產生影響。這次事件是一次重要的提醒，我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。

台啤永豐雲豹一直以推廣籃球、凝聚正能量為使命，我們深知球隊與相關團隊的每位成員都值得被看見與尊重。未來我也會持續自省與學習，並加強內部訓練與性平教育，確保類似的情況不再發生。

再次向李雅英、所有電豹女成員，以及所有受到影響的朋友們致歉。我將以此為鑑，持續努力，讓雲豹成為一支更成熟、更專業，也更值得信賴的球隊，為台灣體壇的發展貢獻心力。

張建偉

2025年3月31日

籃球

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