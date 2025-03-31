TPBL／李雅英「坐腿上」遭炎上 張建偉個人IG發道歉聲明網友不買帳

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉在節目中提及「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」的不當發言，引發性騷爭議和球迷的巨大不滿，而雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英今日也發IG限動公開回應，直言「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」，更令不少粉絲對張建偉反感；此一事件遭到炎上，今晚張建偉在個人IG發出道歉聲明，並指出「我會虛心接受所有的批評與指教，並全力承擔應有的責任。」

不過，多數網友並不領情，有人說「喊告人發在雲豹的IG，道歉躲在沒啥人關注的個人IG？」，也有網友質疑，「要不要公開道歉！要不要公開道歉！要不要公開道歉！人家話都講得很重了，你還在發聲明，啊你是來亂的？？？？」

張建偉聲明如下：