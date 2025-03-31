TPBL／「叫來坐腿上」爭議言論 李雅英罕見動怒：不是輕描淡寫的玩笑話

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉日前在節目中提及「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」的不當發言，引發性騷爭議和球迷的巨大不滿。對此，雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英今日發IG限動公開回應，直言「我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話」。

事件源於日前TPBL聯盟副祕書長王志群的YouTube節目《5後時光》，邀請球評左從凱、台啤永豐雲豹執行長張建偉對談。張建偉在談話中提到：「雅英來，就是要5000則留言，如果沒有5000則，雅英不會來」、「坐在群哥跟小左的中間」，引發網友譁然，質疑其言論物化女性、帶有性騷擾嫌疑。

雲豹球團於3月29日發布聲明，強調「叫李雅英來坐腿上」與實際事實明顯不符，但張建偉承認發言未顧及性別敏感度與社會觀感，並為引起的不適與困擾誠摯致歉。

李雅英IG限動發文回應爭議言論。

李雅英31日透過Instagram發表聲明表示，雖然未親眼觀看該影片，無法完全了解內容，但從媒體報導來看，她認為此言並非單純玩笑，應受到正視。「我真心希望這樣的事情今後不要再發生，這不是一句能輕鬆帶過的玩笑話。」

身為Fubon Angels超人氣成員的李雅英，自去年加入雲豹啦啦隊「電豹女」，其出色外型和親民態度廣受球迷喜愛，人氣持續攀升。她表示，目前已持有台灣居留證，正式定居台灣，「這次事件讓我再次深刻感受到，真的很感謝一直以來喜歡我、關心我的許多粉絲，內心充滿感激。」

雲豹針對執行長張建偉對李雅英的不雅言論發出聲明澄清。圖／台啤永豐雲豹提供 劉肇育

她也強調，希望能與「電豹女」夥伴以及支持她的球迷們共同努力完成本季賽事，「未來也希望能繼續以啦啦隊員身分長久陪伴大家，帶來更多正能量。」