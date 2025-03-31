聽新聞
0:00 / 0:00

NCAA／奧本攜休士頓晉最後四強 第1種子全數出線17年來首見

中央社／ 綜合外電報導
奧本大學布魯姆。 路透社
奧本大學布魯姆。 路透社

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，奧本大學今天以70比64力退密西根州大，休士頓大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支勝隊加上已晉級的杜克與佛羅里達，最終4強全部出爐。

今年NCAA「最終4強」（Final Four）全出自各區第1種子，這是自2008年以來的首次。在今天8強戰中，奧本大學在布魯姆（Johni Broome）單場25分與14個籃板表現下，最後是70比64擊退密西根州立大學。

戰績32勝5敗的奧本大學是隊史第2次踏入最終4強，奧本大學之前唯一一次闖入4強是在2019年，當時的教練也是現在的皮爾（Bruce Pearl）。

休士頓大學克萊耶(右)。 路透社
休士頓大學克萊耶(右)。 路透社

另一場8強戰，休士頓大學由克萊耶（L.J. Cryer）的17分領軍，另外夏普（Emanuel Sharp）在下半場也得到他全場16分中的14分，最後休士頓大學以69比50取勝，隊史第7次進入最終4強，也是2021年以來首次。

休士頓大學曾兩度打進NCAA冠軍賽，不過在1983年輸給北卡羅來納州立大學，1984年輸給喬治城大學。

今年NCAA最終4強將在美國時間4月5日捉對廝殺，分別是由杜克大學對休士頓大學，奧本大學對佛羅里達大學。

籃球

延伸閱讀

NCAA／杜克優異防守扳倒阿拉巴馬 晉級最終4強

NCAA／NBA準狀元佛雷格繳30分全能數據 助杜克大學殺進8強

喜歡到寫進遺囑！英國男愛吃巧克力棒 死後連棺材都用同造型

NCAA／肯塔基擊敗伊利諾闖16強 新血陣容刷新紀錄

相關新聞

TPBL／李雅英「坐腿上」遭炎上 張建偉個人IG發道歉聲明網友不買帳

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉在節目中提及「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」的不當發言，引發性騷爭議和球迷的巨大不滿，而雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英今日也發IG限動公開回應，直言「我認為

TPBL／「叫來坐腿上」爭議言論 李雅英罕見動怒：不是輕描淡寫的玩笑話

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊執行長張建偉日前在節目中提及「留言數破5千，就叫李雅英來坐在腿上」的不當發言，引發性騷爭議和球迷的巨大不滿。對此，雲豹啦啦隊「電豹女」成員李雅英今日發IG限動公開回應，直言「

NCAA／奧本攜休士頓晉最後四強 第1種子全數出線17年來首見

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃賽，奧本大學今天以70比64力退密西根州大，休士頓大學則以69比50擊垮田納西大學，兩支...

UBA／得分王被守死 劉丞勳連三亞軍悟人生

連3年和政治大學在UBA公開男一級冠軍戰會師，健行科大都成衛冕軍寫連霸王朝的配角，健行的UBA賽史「得分王」劉丞勳苦笑說...

UBA／包MVP等三個人獎 宋昕澔：證明我可以帶領球隊

UBA公開男一級衛冕軍政治大學，今天完成5連霸最後一哩路，且是在第一節就取得兩位數領先，一路壓制健行科大下以88：70完...

UBA／連3年冠軍戰退健行 政大締造50連勝5連霸王朝

尋求跨季50連勝政治大學「雄鷹」男籃，今天113學年UBA公開男一級冠軍戰頂住健行科大反撲，以88：70延續不敗金身，寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。