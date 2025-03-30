UBA／包MVP等三個人獎 宋昕澔：證明我可以帶領球隊

UBA公開男一級衛冕軍政治大學，今天完成5連霸最後一哩路，且是在第一節就取得兩位數領先，一路壓制健行科大下以88：70完成跨季50連勝，攻下全隊最高19分的宋昕澔除獲得MVP，還囊括人氣王和助攻王，讓他開心說：「證明我是真的可以，證明我可以帶領球隊。」

政大4連霸班底游艾喆、王凱裕和李允傑等成員去年畢業，今年進入「換血期」，今年在只有一名大四球員鍾理翔下，大三的宋昕澔和吳志鍇扛起球隊。今天政大教練陳子威第四節還問宋昕澔「你行不行？」刺激宋昕澔，新科MVP笑說這是教練激勵自己的方式，自己也接受挑戰，用連續得分、助攻的實際表現助隊拉開領先。

過去兩年都和學長一起登頂，宋昕澔坦言這座冠軍對自己更有意義，「外界給很多壓力，很辛苦，不容易，我又當隊長，要開口，每天和學弟講，拿到冠軍真的很爽！」他也將MVP獎盃分享給全隊，「獎項是屬於大家的！」

率隊完成5連霸的教練陳子威用「如釋重負」形容完成連霸的心情，他也特別點名新生王暐嘉和林恩宇，今天冠軍戰願意用防守幫助團隊，是完成連霸的「隱形功臣」；他也肯定吳志鍇和宋昕澔，在換血期「傳承學長的贏球文化」，接續除繼續挑戰UBA金盃，更希望帶著台灣球員走出台灣，包括在世大運等國際賽打出能見度，帶動UBA的成長。

《113學年UBA個人獎項》

MVP：鄭慧慈（文化大學）／宋昕澔（政治大學）

得分后／王：王玥媞（文化大學）／劉丞勳（健行科大）

助攻后／王：尹湘雲（北市大學）／宋昕澔（政治大學）

抄截后／王：楊淑琄（中信學院）／莊杰閎（台灣師大）

阻攻后／王：游沁樺（世新大學）／史密斯（健行科大）

籃板后／王：彼葳（美和科大）／喬納森（虎尾科大）

新人后／王：王逸汝（文化大學）／莊政隆（台灣師大）