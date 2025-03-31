UBA／政大5連霸 教頭點名王暐嘉是隱形功臣

衛冕軍政治大學今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級冠軍戰以88比70擊敗健行科大，締造5連霸。總教練陳子威點名，防守健行得分主力劉丞勳的王暐嘉，是球隊隱形功臣。

政大自109學年度以來連4年稱霸大專籃球聯賽（UBA）公開男一級賽場，包括今年在內，更是與手握3冠的健行，連續3年在台北小巨蛋舉行的冠軍戰交鋒。

政大今天上半場限制健行得分主力劉丞勳火力，加上陣中林子皓、宋昕澔與外籍生波波卡都有不錯發揮，取得49比33領先。

第3節健行靠著廖本謙追分試圖拉近分數，但決勝節關鍵時刻，徐宏瑋5犯畢業，而廖本謙則因抽筋退場，也讓健行戰力打折扣。

政大末節靠著宋昕澔連續得分，帶動團隊攻勢，一舉拉開差距，直取勝利，不僅締造跨季50連勝，也完成5連霸霸業，宋昕澔拿下全隊最高19分，也是贏球功臣之一。

「差一點就哭了。」政大總教練陳子威接受媒體聯訪時解釋，賽前賦予大一菜鳥王暐嘉任務，負責看防健行的劉丞勳，而王暐嘉成功證明自己，因此替球員感動和開心。

政大本季在主控游艾喆、外籍生莫巴耶挑戰職籃後，球隊面臨換血，能夠再度稱霸UBA，也讓陳子威如釋重負，他肯定球員表現，除了傳承學長贏球文化，也延續團隊球風。

陳子威提到，過去宋昕澔、徐得祈、吳志鍇在高中時期都沒拿過冠軍，今年首度扛起責任，終於拿到屬於他們的冠軍，他也感謝球員各司其職，才能拿下金盃。

談到明年目標，陳子威表示，除了期待政大能繼續摘冠外，接下來也將持續參加國際邀請賽，「希望未來有機會把UBA層級拉起來，對台灣籃球將會有很大幫助，不敢講每年都要冠軍，UBA走出去才是最重要，讓球員看到更多籃球環境」。