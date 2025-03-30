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UBA／連3年冠軍戰退健行 政大締造50連勝5連霸王朝

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影

尋求跨季50連勝政治大學「雄鷹」男籃，今天113學年UBA公開男一級冠軍戰頂住健行科大反撲，以88：70延續不敗金身，寫下5連霸隊史新猷。

政大首節就取得27：16領先，第二節外籍生莫斯塔發壓哨補籃讓政大半場打完取得49：33領先，第三節優勢更擴大到20分。健行靠上季還是政大成員的廖本謙連續取分，一度將差距追到45：57，但政大有新生林恩宇連拿4分、徐得祈飆進外線，回敬一波9：2攻勢，徐得祈42.6秒補籃得手還造成健行主控徐宏瑋犯滿，不過健行也有「得分王」劉丞勳飆進外線，三節打完以55：69咬住比分。

第四節健行雖有潘偉傑發揮，但廖本謙傷退，政大又有宋昕澔飆外線加助攻，助衛冕軍領先再擴大到86：63；最後1分鐘政大就將主力球員換下，宋昕澔、鍾理翔下場時就和隊友擁抱，一起見證球隊以88：70迎接勝利。

政大去年在游艾喆、外籍生莫巴耶領軍下完成4連霸，今年大四球員雖只剩下鍾理翔，大三的宋昕澔成為球隊靈魂，今天以全隊最高19分成為新科MVP，大二後衛徐得祈也贊助11分，林子皓12分，助雄鷹軍團延續王朝；連3年和政大冠軍戰碰頭都吞敗的健行，廖本謙今天攻下全隊最高20分，劉丞勳16分。

政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影

政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影

政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影

政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影

政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影
政大奪得今年UBA男子組一級冠軍，達成5連霸。記者蘇健忠／攝影

政大林子皓（左）飛身取分。記者蘇健忠／攝影
政大林子皓（左）飛身取分。記者蘇健忠／攝影
政大宋昕澔（左）跳投出手。記者蘇健忠／攝影
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