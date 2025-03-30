UBA／爭冠失利成養分 佛光師徒相約明年再挑戰金盃

隊史連15度打進UBA公開女一級4強，佛光大學今年更重返冠軍戰，儘管挑戰隊史第2冠失利，今天女一級壓軸戰以53：80敗給文化大學，教練楊淑淨仍肯定球員整年的付出，只遺憾球員今天沒能打出最佳表現；一同出席賽後記者會的球員黃渝庭馬上和教練喊話，「明年再一起進來，再來挑戰不可能的任務！」

佛光107學年首度封后，今年一路挺進冠軍戰，但今天一路落後文化，楊淑淨說：「進入冠軍賽就很值得肯定，當然對於今天比賽內容過程，稍嫌失望，沒有把最好的狀態表現出來，是比較可惜，這會成為佛光的養分，來年我們會更有把握。」

從108學年接下佛光兵符的楊淑淨，特別點名高年級李宜樺、黃渝庭、連文鈴和陳丁綺，非常懂事也力挺自己，承受很多無理和有理的要求，帶著學妹一同成長，但自己卻也因球員的懂事有了疏忽，她哽咽說：「她們4個也還是小孩子，這階段忽略照顧她們心裡，最後兩場球先發五個，滿多傷痛，真的謝謝她們，非常感謝。」

大四的陳丁綺來自輔仁中學，有176公分好身材的她剛到佛光時，卻是連卡位都要重新練起，她特別感謝教練團抽出額外時間磨練自己，甚至會提早一小時到球場刁自己動作，自己也因此得到「堅持」的收穫，「大家都是第一次進冠亞軍賽，雖然第一節落後很多但沒放棄，希望精神可以繼續維持下去。」

今天有13分表現的黃渝庭形容，第一次打冠軍戰結果是「不完美中的完美」，但相信球隊會抱持不放棄的佛光精神，繼續向冠軍發起挑戰。