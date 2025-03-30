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UBA／當隊長狂掉淚瘦10公斤 鄭慧慈圓冠軍夢：想成為家人驕傲

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
鄭慧慈冠軍戰攻下21分外帶25籃板，助文化大勝佛光。記者蘇健忠／攝影
鄭慧慈冠軍戰攻下21分外帶25籃板，助文化大勝佛光。記者蘇健忠／攝影

從高中開始年年踏上小巨蛋決賽舞台，和冠軍卻始終擦身而過，今年第5年代表文化大學出賽的鄭慧慈終於享受終結「冠軍荒」，且是在可能學生生涯最終戰繳出21分、25籃板「雙20」數據，且成為UBA公開女一級1000籃板第一人，助隊以88：53大勝佛光大學，迎接隊史第20座金盃。

來自永仁高中的鄭慧慈，進入文化從球隊「綠葉」做起，今年接下隊長任務讓她坦言壓力非常大，不到瘦了10公斤，還把高中三年掉過的淚在一年內加倍哭完，她笑說：「高中教練（時超傑）打給我時我總在哭，還好家人非常支持我，好幾次都想放棄，看照片看到他們為我吶喊的樣子才繼續堅持，我想成為家人的驕傲。」

過去7年「攻蛋」，鄭慧慈第二名到第四名都拿過，獨缺的冠軍今天總算到手，她用「苦盡甘來」形容心情，「每年都說要笑著離開小巨蛋，但都是哭著走出去，總是事與願違。高中感謝時時來小巨蛋，後來會想是不是沒冠軍命，後來才知道要天時、地利、人和。」

鄭慧慈今天抓下大學新高25籃板，同時成為UBA公開一級達成1000分、1000籃板、200助攻、100抄截的第一人紀錄，她強調對個人數據不是特別在意，重點是成就團隊和贏下比賽勝利；明年有可能進入WSBL，就年紀來說也有機會再打一年UBA，她強調不論在哪個環境都不會停下腳步，目標一直是「追求更好的自己」。

文化教練鄭慧芸也感謝大專體總、文化大學和國泰人壽的支持和付出，這個賽季也看到球員的進步和愈來愈成熟，鄭慧慈就是一例，希望這樣的成熟度幫助她升上國泰有很棒的表現。

成為UBA史上得分后的王玥媞今天再攻下全場最高25分，她特別感謝球隊防護團隊的支援，讓過去4個賽季總是遇傷所困的自己今年能完整參與每場球賽；回想過往，她笑說：「真的很辛苦，但真的很感動。」

文化大勝佛光，奪下113學年UBA公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大勝佛光，奪下113學年UBA公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大勝佛光，奪下113學年UBA公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大勝佛光，奪下113學年UBA公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影

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