圖輯／文化大學獲得UBA大專籃球公開女一級冠軍
113學年度UBA大專籃球聯賽女籃冠軍賽晚上登場，奪冠大熱門的文化大學開賽首節就取得30比13超前佛光大學，末節更是一度領先來到37分之多。終場文化大學以86比53勝佛光大學獲得UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。
文化文化大學鄭慧慈全場轟下21分、25籃板，成為UBA公開一級史上首位1000分、1000籃板、200助攻、100抄截好手，文化也以88比53大勝，勇奪校史第20冠。
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