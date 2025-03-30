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圖輯／文化大學獲得UBA大專籃球公開女一級冠軍

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
文化大學以86比53勝佛光大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大學以86比53勝佛光大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影

113學年度UBA大專籃球聯賽女籃冠軍賽晚上登場，奪冠大熱門的文化大學開賽首節就取得30比13超前佛光大學，末節更是一度領先來到37分之多。終場文化大學以86比53勝佛光大學獲得UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。

文化文化大學鄭慧慈全場轟下21分、25籃板，成為UBA公開一級史上首位1000分、1000籃板、200助攻、100抄截好手，文化也以88比53大勝，勇奪校史第20冠。

文化大學以86比53勝佛光大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大學以86比53勝佛光大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大學以86比53勝佛光大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大學以86比53勝佛光大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。記者蘇健忠／攝影
文化大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。文化大學鄭慧慈達成1,000得分 POINTS、1,000藍板 REBOUNDS、200 助政 ASSISTS、100 抄截 STEALS。記者蘇健忠／攝影
文化大學獲得113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍。文化大學鄭慧慈達成1,000得分 POINTS、1,000藍板 REBOUNDS、200 助政 ASSISTS、100 抄截 STEALS。記者蘇健忠／攝影

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