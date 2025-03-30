快訊

王者回歸！GD首爾合體CL「三萬狂粉擠到他無法上台」

陸衛星影像曝強震慘況！緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

TPBL／麥卡倫替補攻27分 戰神力克攻城獅2連勝

中央社／ 台北30日電
麥卡倫(左)與隊友看著比數。TPBL提供
麥卡倫(左)與隊友看著比數。TPBL提供

TPBL台北台新戰神今天迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著洋將麥卡倫替補攻下27分、12助攻且0失誤，加上團隊命中率高達50%幫助下，以117比98大勝對手，收下近期2連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）戰神之前經歷5連敗低潮，但隨即反彈拿下2連勝，目前例行賽暫居第5，持續朝季後賽資格邁進。

戰神今天主場迎戰攻城獅，上半場就以58比54領先；第3節成為雙方勝負分水嶺，戰神單節共7人有得分進帳，且團隊22投12中，命中率高達54.5%，單節拿下29分。

反觀攻城獅在第3節僅靠高國豪單節9分力撐，團隊三分球9投僅2中，前3節結束，戰神已取得15分領先優勢。

第4節攻城獅雖試圖追分，但雙方始終維持在雙位數差距，最終就由戰神笑納2連勝。

全場拿下23分、12籃板的洋將米勒（MalcolmMiller）在賽後接受轉播單位訪問表示，「很感謝球迷到場支持，我們漸漸打出屬於戰神的球風，今天攻防兩端上全隊都拚盡全力，進攻時也很樂於分享球權。」

戰神全隊有6人得分達雙位數，除了麥卡倫（RayMcCallum）外，後衛丁聖儒攻下本土球員最高的15分外帶5助攻。

攻城獅則以洋將努利（Landers Nolley）和米克獅（Kennedy Meeks）各攻下23分最高，但努利也發生6次失誤。

籃球

延伸閱讀

TPBL／國王簡祐哲100%命中率攻15分 林書豪都稱讚

TPBL／林書豪決勝節飆分 國王新北內戰逆轉特攻奪4連勝

TPBL／丁聖儒19分、9助攻 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL／上月才加入特攻 洋將馬可家庭因素離隊

相關新聞

UBA／鄭慧慈寫史上第一紀錄 文化大勝佛光奪隊史第20冠

相隔一年再闖UBA公開女一級冠軍戰，文化大學今天終於在台北小巨蛋迎接隊史第20冠，且是第一節就取得17分領先，一路壓著佛...

UBA／林佳蓉轟生涯新高39分 台師大退世新奪季軍

連第6年征戰UBA公開女一級雖沒能挑戰金盃，台師大林佳蓉今天113學年最終戰全面燃燒，女一級季軍戰面對世新大學狂轟UBA...

TPBL／麥卡倫替補攻27分 戰神力克攻城獅2連勝

TPBL台北台新戰神今天迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著洋將麥卡倫替補攻下27分、12助攻且0失誤，加上團隊命中率高達50%幫助...

TPBL／國王簡祐哲100%命中率攻15分 林書豪都稱讚

效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王的射手簡祐哲，今天在對上新北中信特攻的比賽中，替補出賽三分球5投全中、拿下本...

UBA／神奇Logo Shot加持 輔大退台師大奪季軍

揮別昨天4強賽失利，輔仁大學今天113學年UBA公開男一級季軍戰一路壓制台灣師大，終場前10秒張傑程還投進神奇的半場「L...

TPBL／林書豪決勝節飆分 國王新北內戰逆轉特攻奪4連勝

最多落後13分、第四節初還陷入11分劣勢的新北國王隊，今天在「哈佛小子」林書豪決勝節狂轟12分、全場20分領軍下演出逆轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。