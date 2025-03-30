TPBL／麥卡倫替補攻27分 戰神力克攻城獅2連勝

TPBL台北台新戰神今天迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著洋將麥卡倫替補攻下27分、12助攻且0失誤，加上團隊命中率高達50%幫助下，以117比98大勝對手，收下近期2連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）戰神之前經歷5連敗低潮，但隨即反彈拿下2連勝，目前例行賽暫居第5，持續朝季後賽資格邁進。

戰神今天主場迎戰攻城獅，上半場就以58比54領先；第3節成為雙方勝負分水嶺，戰神單節共7人有得分進帳，且團隊22投12中，命中率高達54.5%，單節拿下29分。

反觀攻城獅在第3節僅靠高國豪單節9分力撐，團隊三分球9投僅2中，前3節結束，戰神已取得15分領先優勢。

第4節攻城獅雖試圖追分，但雙方始終維持在雙位數差距，最終就由戰神笑納2連勝。

全場拿下23分、12籃板的洋將米勒（MalcolmMiller）在賽後接受轉播單位訪問表示，「很感謝球迷到場支持，我們漸漸打出屬於戰神的球風，今天攻防兩端上全隊都拚盡全力，進攻時也很樂於分享球權。」

戰神全隊有6人得分達雙位數，除了麥卡倫（RayMcCallum）外，後衛丁聖儒攻下本土球員最高的15分外帶5助攻。

攻城獅則以洋將努利（Landers Nolley）和米克獅（Kennedy Meeks）各攻下23分最高，但努利也發生6次失誤。