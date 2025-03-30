UBA／鄭慧慈寫史上第一紀錄 文化大勝佛光奪隊史第20冠
相隔一年再闖UBA公開女一級冠軍戰，文化大學今天終於在台北小巨蛋迎接隊史第20冠，且是第一節就取得17分領先，一路壓著佛光大學打，最終在鄭慧慈締造史上第一人特別紀錄下以88：53重返后座。
李恩芯率先進球，曾萱儀飆三分彈、鄭慧慈切入取分，文化打出開賽7：0攻勢；佛光雖靠陳丁綺進球終止得分荒，但鄭慧慈連續單打得手，李恩芯切入也進球，加上王玥媞和曾萱儀接連飆進三分彈，讓文化將領先擴大到25：8，首節打完也握有30：13領先。
第二節文化持續握有禁區優勢，半場打完仍握有48：30優勢，王玥媞第三節率先進球再讓文化將領先擴大到20分；文化持續在佛光傷口灑鹽，差距繼續拉開，第四節鄭慧慈罰球得手更完成公開女一級1000分、1000籃板、200助攻、100抄截的史上第一人。
一路領先的文化最終就以88：53奪冠，在小巨蛋迎接金色彩帶。
文化最近一次登頂是106學年完成公開女一級6連霸，暌違6季再奪冠，迎接隊史笑傲群雌的第20座金盃，持續寫下「文化障礙」；佛光繼107學年後再度挑戰冠軍，隊史成軍17年來第3度叩關最終戰雖以敗場作收，亞軍成績仍寫下近6年最佳。
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