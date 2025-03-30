UBA／神奇Logo Shot加持 輔大退台師大奪季軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
輔大擊敗台師大，奪下113學年UBA公開男一級季軍。記者蘇健忠／攝影
輔大擊敗台師大，奪下113學年UBA公開男一級季軍。記者蘇健忠／攝影

揮別昨天4強賽失利，輔仁大學今天113學年UBA公開男一級季軍戰一路壓制台灣師大，終場前10秒張傑程還投進神奇的半場「Logo Shot」，徹底粉碎台師大追分氣焰，助隊以89：78帶走勝利和季軍獎盃。

張傑程全場只拿5分，終場前石破天驚一投卻成比賽亮點，他笑說「很賽」，「那時候已經倒數沒有時間，隨手一丟，就進了。」他也提到，今天團隊卡位、防守都有做好，是今天保持領先的關鍵。

輔大教頭楊哲宜表示，球隊重返4強，對小巨蛋叫陌生，昨天有些緊張、保守，今天才是比較正常的表現，今天勝利也是給團隊一個目標，「很開心這些球員能忍受我平常對他們的嚴厲和兇悍，一起走下去，這只是開始，相信就能一起走到想去的地方。」

台師大第四節尾聲一度追進比數到78：84，但反撲仍差一步，教練李秉鴻坦言沒能推進兩年前在小巨蛋打下的第4名成績有點可惜，但球隊是唯一的純本土陣容，整個賽季仍是非常好的過程。

「今年最大不同是他們很主動積極，是他們想打球，單純想贏比賽、打籃球，發自內心。」李秉鴻讚這批子弟兵向心力比過往兩年都更好、更主動，「他們真的很想要，真的很感謝他們，帶我進到小巨蛋。這過程其實很辛苦，沒經歷過不會知道，我們能打到這地步花了很多時間，晨操每天看到凌晨5點的師大分部，點滴在心頭，他們真的很努力，讓我看到當初打球的初衷。」

輔大王翊仲攻下全隊最高20分。記者蘇健忠／攝影
輔大王翊仲攻下全隊最高20分。記者蘇健忠／攝影
台師大4位球員季軍戰後告別UBA舞台。記者蘇健忠／攝影
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