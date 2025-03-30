NCAA／杜克扳倒阿拉巴馬 晉級最終4強

全美排名第一的杜克大學，今天在NCAA男籃錦標賽8強賽中，以85比65擊退東區第2種子阿拉巴馬大學，自2022年以來，首度闖進最後4強，也是隊史第18次。

杜克大學是東區頭號種子，陣中備受矚目的NBA選秀狀元強力候選人佛萊格（Cooper Flagg）今天雖然全場僅攻下16分、9籃板，但杜克憑藉著優異的防守，讓阿拉巴馬大學的投籃命中率僅有3成5。上一場對楊百瀚大學投進10個3分球的阿拉巴馬大學後衛西爾斯（Mark Sears）這場比賽被嚴加看管，全場投12僅中2，只拿下6分。

除了佛萊格之外，另兩名杜克大學的樂透選秀大熱門中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach）與射手克努波（Kon Knuepple）都有出色的表現。馬魯亞奇投7中6拿下14分、9籃板，克努波也有19分、5籃板、5助攻的全能成績。

杜克大學曾經5度贏得NCAA冠軍，但上一個冠軍已經是10年前，今年被看好有絕佳的機會拿下校史第6座冠軍，4強的對手將是中西區第1種子休士頓大學與第2種子田納西大學之間的勝者。

今天另一場8強賽是由西區第一種子佛羅里達大學對上第3種子德州理工大學，佛羅里達大學在最後1分鐘演出逆轉秀，靠著明星後衛克雷頓（Walter ClaytonJr.）帶頭殺出一波12比2的攻勢，以84比79擊敗德州理工大學，自2014年之後，再度闖進最後4強。