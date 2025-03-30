TPBL／林書豪決勝節飆分 國王新北內戰逆轉特攻奪4連勝

最多落後13分、第四節初還陷入11分劣勢的新北國王隊，今天在「哈佛小子」林書豪決勝節狂轟12分、全場20分領軍下演出逆轉勝，硬是在「新北內戰」以100：98氣走新北中信特攻隊，4連勝入袋，持續坐穩TPBL龍頭。

林書豪前三節僅拿8分，球隊最多以65：78落後，但第四節展開反撲，林書豪和簡祐哲接連飆進外線更助隊97：97追平比分。林書豪接續拋投打進致勝球，6.2秒特攻洋將奈森上罰球線，第一罰失手後第二罰命中，接續馬上採犯規戰術，林書豪5.2秒的第一罰也落空，第二罰命中，接續更抄掉特攻後衛魏嘉豪的球，讓特攻有機會的「絕殺」一擊直接消失，驚險助隊以100：98帶走勝利。

國王第四節打出單節27：16的逆轉攻勢，攻下全隊最高20分的林書豪說：「就拚，我們都知道，剛剛已經說了，這不是我們一個很好的表現，中信打得非常非常好。我上次也說，今天覺得我們不是那麼值得贏這場比賽，不過有時候拚，就給自己一個機會。」

第四節投進三分球後，林書豪也振奮大喊，他笑說：「一直覺得有（奪勝）希望，投進三分球更有希望，我們也保持正面的狀態。」今天除他第四節爆發，簡祐哲全場5次出手都在三分線且寫下百分百命中率，攻下15分，搭配洋將沃許本16分、17籃板，曼尼高15分和桑尼14分、10籃板，都是逆轉勝功臣。

林書豪讚沃許本保護籃框表現出色，曼尼高防守則是能從一號守到五號，兩人對球隊都很有幫助，特攻也是可敬對手，林韋翰和魏嘉豪的搭配出色，給國王很大困難。

特攻洋將克力斯和艾斯卡今天各有21分，魏嘉豪13分、7抄截，林韋翰11分、11助攻，洋將奈森15分。