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UBA／小巨蛋奪勝「有始有終」 林佳蓉畢業戰轟39分將投入職業

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台師大4名球員今天從UBA舞台畢業，林佳蓉(左)。記者蘇健忠／攝影
台師大4名球員今天從UBA舞台畢業，林佳蓉(左)。記者蘇健忠／攝影

從文化大學到台師大就讀研究所，林佳蓉學生運動員最後一年沒能如願打下冠軍，但今天季軍戰轟下生涯新高39分，助台師大頂住世新大學反撲，以79：69收下113學年UBA公開女一級季軍戰勝利，讓她笑說「有始有終」，可以帶著不完美中的完美回憶投入下個階段籃球旅程。

碩二的林佳蓉回憶，高一就讀永仁高中打進4強，在小巨蛋第一場比賽贏球，今年大學生涯也是獲勝，「高一贏球，最後一場也贏球，算有始有終。」她坦言非常想在冠軍賽出場，雖沒能如願，但今天全隊一起完成最完美的一仗，留下很好回憶，下一步除了投入WSBL選秀，也打算嘗試WCBA，挑戰自己極限。

UBA六年沒能嘗過冠軍滋味，仍是林佳蓉心中遺憾，情緒平穩的她提到無緣的登頂目標一度哽咽向台師大教練梁嘉音道歉，「嘉音姐說很抱歉不能給我一個冠軍，很想告訴嘉音姐，這兩年對我來說是非常開心的兩年，學習到非常多，感謝嘉音姐給我所有的機會，帶領學妹的能力這兩年都被磨練出來。」

「對不起，沒能拿一個冠軍給師大，但嘉音姐從沒放棄過我們，打從心裡為我們著想，打從心裡感謝這兩年可以在台師大。」林佳蓉說。

台師大教練梁嘉音提到，這幾年帶隊作出調整，過去把球員進步視為理所當然，這兩年不再把冠軍當作第一優先目標，更看中球員們的自我成長，「今年不是很完美，至少可以完成今天要做的事情，把昨天的失利要回來，就是進步。冠軍每個人都想要，我更在乎過程中每個人得到什麼，結束完又是下個賽季的開始，從中也得到些養分。」

同樣完成學生球員最終戰的後衛湯書淳透露，賽前很焦慮，但無法打冠軍戰已是既成事實，唯一變數是可以創造季軍戰內容，「我們有享受舞台，感覺很棒。」她也感謝梁嘉音場上場下的照顧，讓她大學四年宛如有「第二個媽媽」。

台師大打下113年UBA公開女一級季軍。記者蘇健忠／攝影
台師大打下113年UBA公開女一級季軍。記者蘇健忠／攝影
台師大林佳蓉（右）學生籃球最終戰轟下生涯新高39分。記者蘇健忠／攝影
台師大林佳蓉（右）學生籃球最終戰轟下生涯新高39分。記者蘇健忠／攝影
台師大打下113年UBA公開女一級季軍。記者蘇健忠／攝影
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