UBA／把刺蝟軍帶進小巨蛋 世新教練：人生沒遺憾

成為世新大學女籃人員大變動的「救火隊」，教練林紀妏率9名球員打出驚奇賽季，一路挺進小巨蛋舞台，儘管今天季軍戰以69：79敗給台師大，113學年UBA公開女一級以第4名作收，不如過去5年的冠軍成績，她仍形容帶領這群女孩走到這一步「覺得人生沒有遺憾」。

世新雖是衛冕軍，但大半成員都轉戰中信學院，113學年只報名9名球員，可用之兵幾乎只有6人，今天球員手上還貼上「六就完事」貼紙迎接年度最後一戰。

第一次「攻蛋」的林紀妏雖沒能帶走勝場，她強調成績不是接下兵符的第一優先，「她們能做自己，認清楚自己是誰，優點是什麼，在場上很投入、發光，今天她們閃閃發光在四強舞臺上，我很以她們為傲。」

林紀妏坦言，當初接下兵符也曾後悔過，一直自問「這群小屁孩在幹什麼？」，她形容這群球員就像河豚和刺蝟，充滿防備心，但也了解這是心裡受傷的反應表現，自己選擇讓球員把情緒發洩完、私底下溝通，慢慢建立信任，現在可以看到球員眼神裡的安心和信任感，「感謝她們願意改變，也很感謝自己願意讓她們把情緒發完。陪她們走到現在，覺得人生沒有遺憾。」

今天攻下18分的蔡佑蓮承認，自己就是一開始「滿身刺」的成員之一，和林紀妏也有過激烈溝通，很開心最後階段有成功磨合，一起走到小巨蛋舞台完成「不可思議」旅程，遺憾是第四節最後階段犯滿，沒能和隊友一起在場上畫下完美句點。

同樣攻下18分的游沁樺也說，儘管今天輸球作收，但看到全隊充滿拚勁、快樂打球就十分值得，她笑說：「一路上真的滿累的，收到很多質疑、懷疑，但我們做自己，把該做的事情做到最好。」