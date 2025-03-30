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五月天首轟大巨蛋！8場日期全曝光 榮登霸主藏無敵彩蛋

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UBA／林佳蓉轟生涯新高39分 台師大退世新奪季軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台師大林佳蓉（中）切入遇世新雙人包夾。記者蘇健忠／攝影
台師大林佳蓉（中）切入遇世新雙人包夾。記者蘇健忠／攝影

連第6年征戰UBA公開女一級雖沒能挑戰金盃，台師大林佳蓉今天113學年最終戰全面燃燒，女一級季軍戰面對世新大學狂轟UBA個人新高39分，助隊以79：69收下勝利和季軍獎盃。

首節台師大就打出6：0開賽攻勢，首節取得24：11優勢；世新第二節回敬18：7攻勢，差距縮小到29：31，半場也以36：38緊咬比分。

第三節世新第一次進攻就追平比分，台師大靠林佳蓉外線破網要回領先，魏詩芸進球更讓台師大將差距擴大到49：39，林佳蓉更飆進壓哨三分彈，助隊三節打完再將差距擴大到59：47。

世新第四節打出11：3反撲攻勢，將差距縮小到58：62，台師大仍靠林佳蓉穩住戰果，她連拿4分加上林品妤快攻得手，助台師大比分再拉開；世新在李盈潔外線進球後再追到67：72，但1分56秒林佳蓉不但完成「3分打」還造成蔡佑蓮犯滿，穩住領先的台師大守住世新反撲，最終就以79：69收下勝利。

文化大學畢業後進入台師大研究所的林佳蓉今年碩二，生涯最後一場UBA轟下全場最高39分，打出代表作後和隊友林品妤、許絜睎和湯書淳一起戴上象徵畢業的學士帽，和UBA舞台告別。

世新挑戰6連霸失利，今天蔡佑蓮和李盈潔還相繼犯滿，最終雖沒能從小巨蛋帶走勝利，幾乎6人打滿的拚戰精神仍獲場邊啦啦隊熱情掌聲歡呼。

台師大林佳蓉（右）找尋出手機會。記者蘇健忠／攝影
台師大林佳蓉（右）找尋出手機會。記者蘇健忠／攝影

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