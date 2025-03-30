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UBA／冠軍賽 政大挑戰五連霸
UBA公開一級4強賽昨在台北小巨蛋登場，男子組衛冕軍政大迎戰台師大，上半場被緊咬比分，靠著隊長宋昕澔手感及時回溫，加上林子皓、吳志鍇的穩定供輸，以85：70擊敗台師大，拉出跨季49連勝，距離5連霸差最後一步。政大今天冠軍賽對手是健行，也是兩校連續3年在冠軍賽碰頭。
政大在新任隊長宋昕澔帶領下，本季至今仍保持全勝。健行在另一場4強賽以82：73擊敗輔大。
女子組4強賽，文化與世新一路拉鋸，其中文化王玥媞在本場比賽進帳24分後，超越佛光王竫婷，以生涯總得分1345分登上女子歷史得分后，也幫助文化以69：63險勝世新，將與以64：58擊敗台師大的佛光爭奪后冠。
世新雖然輸球，教練林紀妏肯定球員表現，並直言這批球員在她心中已是冠軍。
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