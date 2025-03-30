聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／冠軍賽 政大挑戰五連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
政大宋昕澔拿下13分、8助攻幫助球隊拉出跨季49連勝。記者葉信菉／攝影
政大宋昕澔拿下13分、8助攻幫助球隊拉出跨季49連勝。記者葉信菉／攝影

UBA公開一級4強賽昨在台北小巨蛋登場，男子組衛冕軍政大迎戰台師大，上半場被緊咬比分，靠著隊長宋昕澔手感及時回溫，加上林子皓、吳志鍇的穩定供輸，以85：70擊敗台師大，拉出跨季49連勝，距離5連霸差最後一步。政大今天冠軍賽對手是健行，也是兩校連續3年在冠軍賽碰頭。

政大在新任隊長宋昕澔帶領下，本季至今仍保持全勝。健行在另一場4強賽以82：73擊敗輔大。

女子組4強賽，文化與世新一路拉鋸，其中文化王玥媞在本場比賽進帳24分後，超越佛光王竫婷，以生涯總得分1345分登上女子歷史得分后，也幫助文化以69：63險勝世新，將與以64：58擊敗台師大的佛光爭奪后冠。

世新雖然輸球，教練林紀妏肯定球員表現，並直言這批球員在她心中已是冠軍。

吳志鍇 宋昕澔 籃球

延伸閱讀

UBA圖輯／健行力壓輔仁 劉丞勳轟20分助勝

UBA／擋下輔大末節反撲 健行將連3年與政大爭冠

UBA／佛光相隔5年再闖決賽 楊淑淨喊話完成不可能任務

UBA圖輯／李宜樺18分助勝 佛光擊敗台師大

相關新聞

UBA／冠軍賽 政大挑戰五連霸

UBA公開一級4強賽昨在台北小巨蛋登場，男子組衛冕軍政大迎戰台師大，上半場被緊咬比分，靠著隊長宋昕澔手感及時回溫，加上林...

PLG／盧峻翔缺陣領航猿仍退獵鷹 林子洧12分創新高 

PLG桃園璞園領航猿隊今天在主場桃園巨蛋迎戰台南台鋼獵鷹隊，在盧峻翔、葛拉漢皆未上場的情況下，領航猿全隊仍有6人得分上雙...

UBA／擋下輔大末節反撲 健行將連3年與政大爭冠

過去兩年都在UBA公開男一級冠軍賽不敵政治大學的健行科大，今天在4強賽面對輔仁大學，儘管上半場還遭到輔大一路糾纏，但下半...

TPBL／丁聖儒19分、9助攻 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL台北台新戰神今天在主場靠著後衛丁聖儒穿針引線，攻下19分送出9次助攻，外帶6籃板，終場就以97比88擊敗台啤永豐...

UBA／佛光相隔5年再闖決賽 楊淑淨喊話完成不可能任務

在文化大學率先搶下UBA公開女一級首張冠軍賽門票後，佛光大學也在與台師大之戰，靠著李宜樺拿下18分、9籃板、9助攻的全能...

TPBL／特攻謝亞軒24分飆退夢想家 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL新北中信特攻隊今天在新莊體育館迎戰來訪的福爾摩沙夢想家隊，首節雙方戰成平手，次節開始由特攻拉開分差，最終特攻在謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。