快訊

彰化虐貓男將虎斑貓重摔致死 判刑5月罰22萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

UBA／擋下輔大末節反撲 健行將連3年與政大爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
健行以82：73擊敗輔大，連續3年將與政大爭奪冠軍。 記者葉信菉／攝影
健行以82：73擊敗輔大，連續3年將與政大爭奪冠軍。 記者葉信菉／攝影

過去兩年都在UBA公開男一級冠軍賽不敵政治大學的健行科大，今天在4強賽面對輔仁大學，儘管上半場還遭到輔大一路糾纏，但下半場在球隊一哥劉丞勳持續開砲下拉開差距，最終健行就以82：73擊敗輔大，連續3年將與政大爭奪冠軍。

健行本學年在劉丞勳領軍下加入多名轉學生與新生，在預賽與複賽階段都打出不下於衛冕軍政大的聲勢，而昨天4強賽他們則是碰上本學年表現同樣亮眼的輔大，不過輔大在外籍生凱德爾受傷缺陣的情況下，禁區戰力也大打折扣。

輔大上半場在李盛新、林哲宇攜手開砲下，一度追到3分差距，但健行陳威宇、徐宏瑋的三分球命中幫助健行止血，加上劉丞勳上籃得手，健行再將領先擴大到11分，上半場打完健行徐宏瑋就砍進3顆三分球拿下15分，加上劉丞勳10分、9籃板，幫助健行取得42：35領先。

下半場健行持續將領先差距擴大，並帶著18分領先進入到第四節，但第四節最後1分46秒輔大林哲宇投進三分球，加上葉羿宏上籃得手，雙方回到僅剩7分差距，但關鍵時刻輔大防線卻出現漏洞，讓周宏綸直接將球送往籃下由陳威宇空中接力進球，隨後還發生失誤將球權還給健行，最終健行就以9分差距拿下勝利，將連續3年在冠軍賽對上政大。

UBA 籃球

延伸閱讀

UBA／佛光相隔5年再闖決賽 楊淑淨喊話完成不可能任務

UBA圖輯／李宜樺18分助勝 佛光擊敗台師大

UBA／政大明拚50連勝 陳子威：順其自然、接受結果

UBA圖輯／挑戰五連霸就差一步 政治大學挺進冠軍戰

相關新聞

UBA／擋下輔大末節反撲 健行將連3年與政大爭冠

過去兩年都在UBA公開男一級冠軍賽不敵政治大學的健行科大，今天在4強賽面對輔仁大學，儘管上半場還遭到輔大一路糾纏，但下半...

TPBL／丁聖儒19分、9助攻 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL台北台新戰神今天在主場靠著後衛丁聖儒穿針引線，攻下19分送出9次助攻，外帶6籃板，終場就以97比88擊敗台啤永豐...

PLG／盧峻翔缺陣領航猿仍退獵鷹 林子洧12分創新高 

PLG桃園璞園領航猿隊今天在主場桃園巨蛋迎戰台南台鋼獵鷹隊，在盧峻翔、葛拉漢皆未上場的情況下，領航猿全隊仍有6人得分上雙...

UBA／佛光相隔5年再闖決賽 楊淑淨喊話完成不可能任務

在文化大學率先搶下UBA公開女一級首張冠軍賽門票後，佛光大學也在與台師大之戰，靠著李宜樺拿下18分、9籃板、9助攻的全能...

TPBL／特攻謝亞軒24分飆退夢想家 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL新北中信特攻隊今天在新莊體育館迎戰來訪的福爾摩沙夢想家隊，首節雙方戰成平手，次節開始由特攻拉開分差，最終特攻在謝...

UBA／政大明拚50連勝 陳子威：順其自然、接受結果

UBA公開男一級衛冕軍政治大學今天在4強賽以15分差距擊敗台師大，拉出一波跨季49連勝並晉級到冠軍賽，對於明天將力拚5連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。