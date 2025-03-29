UBA／擋下輔大末節反撲 健行將連3年與政大爭冠

過去兩年都在UBA公開男一級冠軍賽不敵政治大學的健行科大，今天在4強賽面對輔仁大學，儘管上半場還遭到輔大一路糾纏，但下半場在球隊一哥劉丞勳持續開砲下拉開差距，最終健行就以82：73擊敗輔大，連續3年將與政大爭奪冠軍。

健行本學年在劉丞勳領軍下加入多名轉學生與新生，在預賽與複賽階段都打出不下於衛冕軍政大的聲勢，而昨天4強賽他們則是碰上本學年表現同樣亮眼的輔大，不過輔大在外籍生凱德爾受傷缺陣的情況下，禁區戰力也大打折扣。

輔大上半場在李盛新、林哲宇攜手開砲下，一度追到3分差距，但健行陳威宇、徐宏瑋的三分球命中幫助健行止血，加上劉丞勳上籃得手，健行再將領先擴大到11分，上半場打完健行徐宏瑋就砍進3顆三分球拿下15分，加上劉丞勳10分、9籃板，幫助健行取得42：35領先。

下半場健行持續將領先差距擴大，並帶著18分領先進入到第四節，但第四節最後1分46秒輔大林哲宇投進三分球，加上葉羿宏上籃得手，雙方回到僅剩7分差距，但關鍵時刻輔大防線卻出現漏洞，讓周宏綸直接將球送往籃下由陳威宇空中接力進球，隨後還發生失誤將球權還給健行，最終健行就以9分差距拿下勝利，將連續3年在冠軍賽對上政大。