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TPBL／丁聖儒19分、9助攻 戰神勝雲豹止5連敗

中央社／ 台北29日電
台灣職籃大聯盟TPBL台北台新戰神隊後衛丁聖儒（右）29日對桃園台啤永豐雲豹一共攻下19分、送出9助攻，率隊止敗，也享受和雲豹後衛高錦瑋（左）的對抗。 中央社
台灣職籃大聯盟TPBL台北台新戰神隊後衛丁聖儒（右）29日對桃園台啤永豐雲豹一共攻下19分、送出9助攻，率隊止敗，也享受和雲豹後衛高錦瑋（左）的對抗。 中央社

TPBL台北台新戰神隊今天在主場靠著後衛丁聖儒穿針引線，攻下19分送出9次助攻，外帶6籃板，終場就以97：88擊敗台啤永豐雲豹隊，如願終止近期5連敗。

休息7天再出賽的戰神，儘管今天少了平均每場可貢獻17.18分、7.2籃板、7助攻的洋將後衛麥卡倫（Ray McCallum），但頂替先發的丁聖儒表現可圈可點。

頂著5連敗壓力，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）戰神開賽後命中率持續不理想，上半場還發生12次失誤，幸好雲豹表現也欠佳，團隊上半場三分球12投僅2中，讓戰神僅以38：44落後。

不過比賽進入下半場戰神率先找回準心，靠著一波8比0攻勢反倒取得2分領先，此後雙方進入拉鋸戰，前3節結束，2隊戰成65：65平手。

第4節開打後，戰神在67：68落後時，又打出一波16：5的攻勢，順利在終場前5分20秒取得83：73的雙位數領先，接著又在終場前1分14秒靠著丁聖儒2罰俱中，以96：81奠定勝基。

丁聖儒賽後記者會上表示，賽前才知道麥卡倫不會打，「所以我今天就提醒自己，要打得強勢、積極一點，和之前麥卡倫有打的時候，多以配合為主的打法不太一樣。」

丁聖儒也談到，能在場上和雲豹後衛高錦瑋對抗是非常有趣的事情，「他一直都能穩定的入選中華男籃，可見實力一直都很出色，能和聯盟的一級後衛對抗都可以學到很多經驗。」高錦瑋今天攻下20分、5籃板、4助攻。

TPBL

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