快訊

送完大S最後一程 Makiyo親揭小S和S媽現況

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

PLG／盧峻翔缺陣領航猿仍退獵鷹 林子洧12分創新高 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿隊林子洧拿下生涯新高的12分。圖／桃園璞園領航猿隊提供
領航猿隊林子洧拿下生涯新高的12分。圖／桃園璞園領航猿隊提供

PLG桃園璞園領航猿隊今天在主場桃園巨蛋迎戰台南台鋼獵鷹隊，在盧峻翔、葛拉漢皆未上場的情況下，領航猿全隊仍有6人得分上雙的好表現下，終場以111：102擊退獵鷹，收下4連勝。

今天開賽兩隊形成拉鋸戰，首節結束領航猿落後1分，次節靠著關達祐、林子洧等人攜手打出9：3的攻勢，領航猿要回領先優勢，不過對手緊追在後，上半場結束領航猿以57：54取得領先。

下半場開局伯朗投進中距離，隨後林子洧、關達祐接連在外線開火，帶領球隊擴大分差，對手仍緊追在後且雙方多次互換領先，瓊斯挺身而出連拿5分，領航猿再要回領先，並帶有7分差進入末節，關鍵第四節領航猿維持火力，終場就以9分差擊敗對手成功捍衛主場。

領航猿總教練卡米諾斯賽後肯定球員們的表現，他說：「這場比賽的目標就是希望讓選手多做輪替，一開始也用了先前未使用過的三大陣容去嘗試。板凳上來的球員表現得很好，大家上場的時間不超過30分鐘，希望他們接下來可以用更好的狀態去迎接重要的比賽。」

關達祐繳出本土最佳的17分、6助攻，提到本場比賽自己的表現，「今天手感剛好不錯，先前也有在加強自己，這場比賽有空檔就嘗試出手，因為峻翔不在，本土勢必會有更多的球權，拿到球後就是想辦法把握空檔，也讓球去多做流動、設計給隊友進球。」

繳出生涯最佳12分的林子洧，本場比賽多次扮演關鍵角色，賽後他先是感謝隊友及教練團，才能夠收下例行賽第一的寶座，他說：「原本就知道自己會出賽，從前幾天就開始為自己做心理建設，也提醒自己要把平時訓練的內容展現在場上，很開心能夠為球隊守住勝利。」

籃球

延伸閱讀

PLG／盧峻翔、卡總分庭抗禮！領航猿主場最終戰加碼歌喉戰

亞洲盃資格賽／中華隊19顆三分球 大勝泰國62分晉級正賽

亞洲盃資格賽／阿巴西轟23分 中華隊多點開花大勝關島

籃球／談東超關鍵失誤泛淚光 盧峻翔：不逃避去面對

相關新聞

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

台啤永豐雲豹隊執行長張建偉，近日遭到媒體報導參與網路節目錄製時，因為對南韓籍啦啦隊女神李雅英的不雅言論引發爭議，不過雲豹...

TPBL／丁聖儒19分、9助攻 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL台北台新戰神今天在主場靠著後衛丁聖儒穿針引線，攻下19分送出9次助攻，外帶6籃板，終場就以97比88擊敗台啤永豐...

PLG／盧峻翔缺陣領航猿仍退獵鷹 林子洧12分創新高 

PLG桃園璞園領航猿隊今天在主場桃園巨蛋迎戰台南台鋼獵鷹隊，在盧峻翔、葛拉漢皆未上場的情況下，領航猿全隊仍有6人得分上雙...

UBA／佛光相隔5年再闖決賽 楊淑淨喊話完成不可能任務

在文化大學率先搶下UBA公開女一級首張冠軍賽門票後，佛光大學也在與台師大之戰，靠著李宜樺拿下18分、9籃板、9助攻的全能...

TPBL／特攻謝亞軒24分飆退夢想家 戰神勝雲豹止5連敗

TPBL新北中信特攻隊今天在新莊體育館迎戰來訪的福爾摩沙夢想家隊，首節雙方戰成平手，次節開始由特攻拉開分差，最終特攻在謝...

UBA／政大明拚50連勝 陳子威：順其自然、接受結果

UBA公開男一級衛冕軍政治大學今天在4強賽以15分差距擊敗台師大，拉出一波跨季49連勝並晉級到冠軍賽，對於明天將力拚5連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。