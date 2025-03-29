PLG／盧峻翔缺陣領航猿仍退獵鷹 林子洧12分創新高 

PLG桃園璞園領航猿隊今天在主場桃園巨蛋迎戰台南台鋼獵鷹隊，在盧峻翔、葛拉漢皆未上場的情況下，領航猿全隊仍有6人得分上雙的好表現下，終場以111：102擊退獵鷹，收下4連勝。

今天開賽兩隊形成拉鋸戰，首節結束領航猿落後1分，次節靠著關達祐、林子洧等人攜手打出9：3的攻勢，領航猿要回領先優勢，不過對手緊追在後，上半場結束領航猿以57：54取得領先。

下半場開局伯朗投進中距離，隨後林子洧、關達祐接連在外線開火，帶領球隊擴大分差，對手仍緊追在後且雙方多次互換領先，瓊斯挺身而出連拿5分，領航猿再要回領先，並帶有7分差進入末節，關鍵第四節領航猿維持火力，終場就以9分差擊敗對手成功捍衛主場。

領航猿總教練卡米諾斯賽後肯定球員們的表現，他說：「這場比賽的目標就是希望讓選手多做輪替，一開始也用了先前未使用過的三大陣容去嘗試。板凳上來的球員表現得很好，大家上場的時間不超過30分鐘，希望他們接下來可以用更好的狀態去迎接重要的比賽。」

關達祐繳出本土最佳的17分、6助攻，提到本場比賽自己的表現，「今天手感剛好不錯，先前也有在加強自己，這場比賽有空檔就嘗試出手，因為峻翔不在，本土勢必會有更多的球權，拿到球後就是想辦法把握空檔，也讓球去多做流動、設計給隊友進球。」

繳出生涯最佳12分的林子洧，本場比賽多次扮演關鍵角色，賽後他先是感謝隊友及教練團，才能夠收下例行賽第一的寶座，他說：「原本就知道自己會出賽，從前幾天就開始為自己做心理建設，也提醒自己要把平時訓練的內容展現在場上，很開心能夠為球隊守住勝利。」