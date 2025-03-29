UBA／佛光相隔5年再闖決賽 楊淑淨喊話完成不可能任務

在文化大學率先搶下UBA公開女一級首張冠軍賽門票後，佛光大學也在與台師大之戰，靠著李宜樺拿下18分、10籃板、8助攻的全能數據，以及陳丁綺17分、17籃板助拳下，以64：56擊敗台師大，相隔5年再度挺進到冠軍賽。

曾在107學年度拿下校史首冠的佛光，過去幾年挺進小巨蛋都未能在首日賽程取勝，不過今年4強賽面對台師大，佛光開賽就展現強烈贏球企圖心，尤其是李宜樺的穿針引線，佛光在第二節打出21：6的攻勢，儘管下半場台師大回神展開反撲，但在差距過大的情況下仍是無力回天，由佛光以8分差距取得與文化爭冠的門票。

佛光李宜樺今天拿下18分、10籃板、8助攻，僅差2助攻就能寫下「大三元」，賽後她說：「很感謝隊友每顆我傳出去的球都能把握，大家都很團結一心，對彼此的鼓勵也很多，這次進來跟以往感覺差不多，但更渴望想進到冠軍賽。」

佛光教練楊淑淨則表示，在六強複賽結束後，佛光過去五周都將備戰目標鎖定在與台師大的4強賽上，球員今天在場上也確實執行，如願搶下冠軍賽門票，「我們整個團隊幾乎都沒有進入過冠亞軍戰，很開心能夠突破以往成績，明天希望球員還是能享受舞台，本學年的最後一場賽事能完成不可能任務，創造美好回憶。」