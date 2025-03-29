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TPBL／特攻謝亞軒24分飆退夢想家 戰神勝雲豹止5連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻隊謝亞軒（中）投進6顆三分球拿下24分。圖／新北中信特攻隊提供
特攻隊謝亞軒（中）投進6顆三分球拿下24分。圖／新北中信特攻隊提供

TPBL新北中信特攻隊今天在新莊體育館迎戰來訪的福爾摩沙夢想家隊，首節雙方戰成平手，次節開始由特攻拉開分差，最終特攻在謝亞軒獨攬24分，包含投進6顆三分球領軍下，以88：81力克夢想家。

賽事首節，夢想家以一波8：0的進攻下馬威，但特攻由當家射手謝亞軒的三分球展開反攻，謝亞軒在首節就打好打滿，獨攬11分，包含投進3顆三分球，尤其節末連拿8分，包含積極的抄截上籃得分，幫助特攻追平，首節打完雙方也戰成27：27平手。

第二節特攻在成功壓制夢想家進攻火力的情況下，讓對手單節僅有12分進帳，易籃後，特攻將比分拉開至雙位數分差，除了謝亞軒的外線持續穩定發揮外，黃泓瀚也有三分球進帳，決勝節特攻持續多點開花攻勢，讓夢想家無反攻機會，終場特攻就以7分差距收下勝利。

特攻今天共4人得分上雙，謝亞軒繳出24分、5籃板、6助攻、6抄截的優異成績，三分外線11投6中更是發揮射手本色；克力斯則獨攬21分、9籃板、1抄截，特攻目前戰績13勝13敗，再度回到五成勝率，暫居聯盟第4名。  

賽後特攻執行教練莫米爾認為，團隊將這場賽事的節奏控制得很好，「今天沒有特別哪個時刻亂掉陣腳，或是在場上驚慌失措的時候，除了夢想家馬建豪在開場時連續得分，這是比較掙扎的地方，但後面有盡快修正。」

表現搶眼的謝亞軒依舊謙虛，把功勞歸功於團隊，「謝謝教練團和隊友給我很多機會，讓我在場上盡情發揮，今天我也把握了很多空檔，對手在比賽中途守了區域，相對地外圍空檔會比較多，謝謝隊友在場上即時把球傳給我，結果也是好的，希望可以照這樣的方式繼續打下去，上了場就是告訴自己，不要猶豫，有空檔就勇敢出手。」

至於今天聯盟另外一場比賽，戰神隊則是在主場以97：88擊敗雲豹隊，終止5連敗，戰神今天以米勒攻下28分表現最佳，新洋將席樂與丁聖儒皆有19分進帳，至於雲豹則以高錦瑋20分、4助攻最佳。

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