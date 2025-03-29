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UBA／政大明拚50連勝 陳子威：順其自然、接受結果

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
UBA大專籃球聯賽四強決賽今天在台北小巨蛋進行，政治大學宋昕澔（右）攻下13分。記者葉信菉／攝影
UBA大專籃球聯賽四強決賽今天在台北小巨蛋進行，政治大學宋昕澔（右）攻下13分。記者葉信菉／攝影

UBA公開男一級衛冕軍政治大學今天在4強賽以15分差距擊敗台師大，拉出一波跨季49連勝並晉級到冠軍賽，對於明天將力拚5連霸與跨季50連勝，總教練陳子威指出，自己並沒有跟球員提及50連勝一事，但他也希望球隊能夠順其自然、接受結果。

政大在今天與台師大之戰，儘管開賽後受限於台師大的防守導致失誤偏多，一度與對手拉鋸，不過在隊長宋昕澔及時找回進攻手感，以及林子皓、吳志鍇的穩定發揮下，在下半場拉開差距，最終以15分差搶下冠軍賽門票，將等待健行與輔大之戰的勝方出爐。

政大今天以吳志鍇攻下16分、8籃板表現最佳，在8強賽最後階段出現傷勢的宋昕澔也有13分、8助攻演出，談到自己的身體狀況，宋昕澔說：「現在腳的狀況還沒有到百分百恢復，一開始沒有很有力去做攻擊，只能用防守、傳球助攻帶動氣勢，今天我做最好應該是第三節有做出空檔讓隊友有機會出手，很開心隊友有把握住。」

談到明天將挑戰50連勝與5連霸，吳志鍇強調並不會感到太大壓力，就是專注在每一場比賽，「不管明天是不是真的有50連勝，我們都還是希望能拿下最好成績。」

至於總教練陳子威則強調，自己不曾與球員談論到50連勝一事，不過既然選手自己提出，就代表他們對於贏球的渴望，「不過還是希望他們順其自然、相信團隊、接受結果。」

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