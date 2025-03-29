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UBA／及時回神退台師大 政大跨季49連勝、5連霸差一步

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
政大宋昕澔拿下13分、8助攻幫助球隊拉出跨季49連勝。記者葉信菉／攝影
政大宋昕澔拿下13分、8助攻幫助球隊拉出跨季49連勝。記者葉信菉／攝影

跨季拉出48連勝的UBA公開男一級衛冕軍政治大學，今天在四強賽面對台灣師大，儘管在上半場還被對手一路緊咬比分，但靠著林子皓穩定供輸與隊長宋昕澔及時找回進攻手感，前三節打完已取得20分領先，最終以85：70拉出跨季49連勝，距離5連霸差最後1勝。

本學年進入「後游艾喆時代」的政大，在大量新血加入以及由宋昕澔接下領袖工作後，本學年至今依舊保持不敗金身並挺進到4強賽，不過少了過去在小巨蛋都有超水準表現的游艾喆，政大總教練陳子威也直言，今年球隊是抱持著爭奪「首冠」的心態前進小巨蛋。

而今天4強賽面對這次唯一以純本土陣容前進小巨蛋的台師大，政大卻在上半場陷入苦戰，尤其是隊長宋昕澔開賽後遲遲找不到籃框，讓台師大一度緊追到1分差距。

但第二節後段政大在宋昕澔穿針引線下進攻火力逐漸甦醒，搭配上今天全隊進攻手感最火燙的林子皓持續穩定供輸，政大在第三節拉開比分差距，吳志鍇更在第三節結束前投進壓哨三分球，幫助政大帶著20分領先優勢進入第四節。

末節台師大主力球員也出現體力明顯下滑的狀況，廖子程在防守過程中遭到政大波波卡壓傷腳踝，球隊一哥林韋愷也打到抽筋退場，讓雙方在該節一路維持在20分上下的分差，最終政大就以15分差距擊敗台師大，完成跨季49連勝，距離5連霸僅差最後1勝。

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