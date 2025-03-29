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TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉
台啤永豐雲豹隊執行長張建偉，近日遭到媒體報導參與網路節目錄製時，因為對南韓籍啦啦隊女神李雅英的不雅言論引發爭議，不過雲豹球團也在今天下午發出聲明強調，「叫李雅英來坐腿上」與實際事實明顯不符，但仍為未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感致歉。
雲豹聲明如下：
台啤永豐雲豹針對今（29）日媒體以「叫李雅英來坐腿上...TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻」為標題之報導，以及其他標題與內容類似之新聞，捏造本球隊執行長張建偉發表「下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上」等言論，與實際事實明顯不符，本隊特此嚴正澄清並提出強烈抗議。
經查證，張建偉執行長於節目中之實際發言為：「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來。」「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語，相關媒體所報導內容明顯為斷章取義與誇大杜撰，已嚴重侵害張執行長之名譽。
儘管如此，我們也認知到，節目中使用「雅英來」等話題作為互動引導、刺激留言，確有考量不周之處，未能周全顧及性別敏感度與社會觀感，對此引發的不適、困擾或負面觀感，張建偉執行長本人在此誠摯致歉。
本隊一向秉持尊重、專業與體育精神，對於任何影響球隊形象與成員聲譽的不實報導，本隊將保留追究相關法律責任之權利，並正告相關媒體立即更正錯誤報導，以正視聽、還原事實。
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