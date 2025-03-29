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UBA／世新6連霸夢碎 教練林紀妏喊：已是心目中冠軍

中央社／ 台北29日電
世新不敵文化大學，無緣挑戰6連霸，總教練林紀妏賽後對球員暖心喊話，在她心目中已經是冠軍。 聯合報記者葉信菉／攝影
世新不敵文化大學，無緣挑戰6連霸，總教練林紀妏賽後對球員暖心喊話，在她心目中已經是冠軍。 聯合報記者葉信菉／攝影

世新大學女籃今天大專籃球聯賽（UBA）4強幾乎以6名球員打完全場，最終以63比69不敵文化大學，無緣挑戰6連霸，總教練林紀妏賽後對球員暖心喊話，在她心目中已經是冠軍。

世新女籃在上季完成5連霸後，原本帶隊教頭何正峰和部分世新球員轉戰中信學院，世新在部分主力出走後，本季僅註冊9名球員，預賽、複賽幾乎都僅以6人應戰，並在最後一刻搭上晉級列車。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級4強決賽今天在台北小巨蛋登場，世新將文化逼出一身冷汗，甚至在決勝節還一度取得領先，但在人手吃緊的情況下，林紫彤、游沁樺都打到抽筋，關鍵時刻團隊命中率也下滑，只能將勝利拱手讓人。

世新總教練林紀妏賽後肯定球員表現，她接受媒體聯訪時表示，由於人力有限，能拚搏到第4節最後幾分鐘，才被對手拉開分數，能打到4強，球員在她心目中已經是冠軍。

世新前鋒蔡佑蓮原本在上季完成5連霸後離隊，當時人在小琉球打工換宿的她，在林紀妏力邀重返賽場。蔡佑蓮賽後受訪時語帶哽咽地表示，一路走來很累、很辛苦，沒想到可以來到小巨蛋，主要是因為大家都很想證明自己，也想要知道僅剩個位數球員的球隊能走多遠。

蔡佑蓮表示，開季前球隊異動風聲頻傳，面對身邊的人關心，「我都跟他們講說，我們還沒結束，只要還有5個人就可以繼續打。」

蔡佑蓮透露，和隊友都常常自嘲世新是本季最強的黑馬，儘管今天4強結果不是很理想，但就如面對本季每一場賽事那樣，上場後就享受每一刻。

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