UBA／王玥媞登歷史得分后 文化險勝世新挺進冠軍賽

UBA公開一級四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，其中首場比賽就由女子組文化大學出戰陣容大幅異動的衛冕軍世新大學，兩隊整場比賽也一路拉鋸，最終文化在今天拿下24分登上女子組歷史得分王的王玥媞領軍下，最終以69：63取勝，相隔一季再度挺進到冠軍賽。

世新在上賽季完成5連霸後，部分主力跟隨教練何正峰轉戰中信學院，讓女子組戰力版圖大洗牌，而世新本學年幾乎是靠著5名主力球員一路獨撐，最終更是奇蹟般地搶下四強門票，並在今天的四強賽遭遇昔日大專女籃霸主文化。

儘管戰力深度遠不如文化大學，不過世新今天仍展現強大韌性，上半場就由李盈潔、蔡佑蓮聯手撕裂文化防線，至於文化上半場則是以李恩芯表現最佳，王玥媞則是在第一節倒數6秒投進三分球幫助文化一度超前比分後，第二節剩下4分多鐘時更是切入上籃，拿下個人UBA生涯第1328分，改寫佛光女籃王竫婷所保持的女子組最高得分1327分紀錄，上半打完文化靠著李恩芯、王玥媞分別攻下17分與14分領軍下，以39：37領先世新。

下半場兩隊持續拉鋸，第四節甚至世新還一度逆轉戰局，不過在體能出現明顯下滑的情況下，文化也在第四節最後階段靠著王玥媞接連得分，將領先優勢擴大到7分，最終文化就以6分差距搶下女子組首張冠軍賽門票。

王玥媞（左1）登上UBA公開女一級歷史得分后，並幫助文化重返總冠軍賽。記者葉信菉／攝影

文化王玥媞今天攻下全場最高24分，李恩芯21分，鄭慧慈則有10分、20籃板，至於世新則以李盈潔的21分最佳，蔡佑蓮17分、16籃板，儘管無緣衛冕，但在人手短缺的情況下仍打進到四強，表現仍是值得肯定。

對於在今天登上UBA公開女一級歷史得分后，王玥媞說：「其實賽前我根本忘記這件事，六強最後一場沒有達成時，還很多人提醒我，但我今天根本就忘記，直到聽到志彥哥說我才想到，還好沒有人來提醒我，不然應該會很有壓力。」

至於世新雖然輸球，不過教練林紀妏也肯定球員表現，並直言這批球員在她心中已經是冠軍，而蔡佑蓮也說：「從剛開季時外界一直說世新已經瓦解，而我們一直想要證明9個人可以走到哪，想要讓大家知道還有人我們就可以繼續打，儘管今天結果不是很理想，但我們都很開心享受每一分、每一秒。」