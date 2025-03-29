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籃球／冠軍直飛美國朝聖 NBA！虎牌啤酒街頭籃球賽登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽——熱血地頭虎」總獎項價值高達50萬元。冠軍隊伍直飛美國朝聖 NBA。圖／海尼根台灣提供
「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽——熱血地頭虎」總獎項價值高達50萬元。冠軍隊伍直飛美國朝聖 NBA。圖／海尼根台灣提供

「BE LIKE TIGER 3X3」全台唯一 3x3、2x2、1x1 對抗制全面開打。圖／海尼根台灣提供
「BE LIKE TIGER 3X3」全台唯一 3x3、2x2、1x1 對抗制全面開打。圖／海尼根台灣提供

亞洲首屈一指、台灣在地釀造的國際啤酒品牌虎牌啤酒，正式宣布 2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」熱血回歸。今年虎牌啤酒再次打造全台唯一 3x3、2x2、1x1 回合制對抗，帶來更刺激、更高張力的比賽體驗，爭奪總價值高達50萬元的獎項，還有直飛美國看 NBA 的終極夢想。

虎牌啤酒源自新加坡、在台灣本地新鮮釀造，旗下「虎牌冰釀」採用 -1°C 冰點過濾技術，保留純粹、喝出清爽，致力以極致平衡的風味與品質，成為年輕世代每一場熱血激戰後的犒賞。多年來虎牌深耕街頭文化、推動街頭運動風潮，號召街頭年輕人勇敢追尋自我，今年更以「熱血地頭虎」為主題，號召年輕朋友代表自己的街頭參賽。

賽事開放年滿18歲且符合報名資格的籃球愛好者報名參加，成功報名即贈虎牌專屬球衣與摩曼頓購物優惠券。晉級決賽的隊伍還可獲得決賽特製球衣，登上總決賽「Tiger Street 超熱派對」舞台，冠軍隊伍將獲得美國聯業籃球賽之旅（含全隊機票、住宿及球賽門票）及NBA登機箱。

◎「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽 - 熱血地頭虎」報名資訊

2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」，號召全台熱血地頭虎「一起無所畏」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025「BE LIKE TIGER 3X3 虎牌啤酒街頭籃球賽－熱血地頭虎」，號召全台熱血地頭虎「一起無所畏」。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

．報名時間：即日起～4月25日（五）24:00（名額有限，額滿為止）

．活動報名連結： bsms.tw/9TLJ2Y

．賽事獎項一覽：

●冠軍：美國聯業籃球賽之旅（含全隊機票、住宿及球賽門票）及NBA登機箱

●亞軍：摩曼頓購物金20,000元及NBA登機箱

●季軍：摩曼頓購物金15,000元及NBA登機箱

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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