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UBA／一般女東吳奪校史第3冠 陽明交大退僑光稱王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
東吳女籃奪下今年UBA一般女子組冠軍。圖／東吳大學提供
東吳女籃奪下今年UBA一般女子組冠軍。圖／東吳大學提供

UBA大專聯賽決賽今天起一連3天在台北小巨蛋登場，首日分別進行一般組與公開二級冠軍賽，其中東吳大學在一般女子組賽事面對中信學院最終以56：50勝出，校史第三度奪下冠軍，至於一般男子組則由陽明交大以75：67擊敗僑光科大，拿下校史首座一般男子組冠軍。

東吳女籃隊長「東吳巨神兵」臧釩均，今天全場攻下10分、4籃板、3抄截、1阻攻，「漂亮射手」楊舒涵在整場賽事中，也拿下11分、13籃板、5助攻、4抄截的成績單、黃郁婷也搶下11分、3籃板、2助攻，最終以6分差距擊敗中信學院奪冠。

東吳女籃教練吳慧芳說：「謝謝東吳女籃的學生創造奇蹟，完成不可能的成就，也很謝謝學校對運動代表隊的支持，體育室東方介德主任動員了許多人一起來為我們加油，詹乾隆校長親臨現場，還有很多校友、主管、教職員、全校師生都到場，因為有這些支援鼓勵，才能夠成就這一切。」

總決賽現場，東吳大學加油團也展現絕佳氣勢，不但有校友自發性搶票，東吳一級主管、教職員、師生，和女籃球員的親友也組成近千人的加油團，校友們身穿「挺東吳」紅色T恤，自備布條、加油手板，為球員打氣。

至於一般男子組冠軍賽，則由陽明交大出戰僑光科大，陽明交大這次最受關注的莫過於轉換為教練身份，在板凳席上指揮若定的前中華隊國手成力煥，最終陽明交大也在陳韋名狂飆30分領軍下，以8分差距拿下校史在一般男子組的首冠。

籃球

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