TPBL／攻城獅夏日獅BEST SHOW 邀韓職女神、王彩樺客串

TPBL新竹御嵿攻城獅球團將於4月5日、4月6日與4月9日展開南港輪胎「夏日獅BEST SHOW」主題日，Muse Girls將於4月5日與4月6日全員到齊，並帶來多元風格的分組表演。球團更邀請「台灣濱崎步」王彩樺、「啦啦隊女王」廉世彬、「蜜大腿女神」河智媛分別在4月5日、4月6日、4月9日客串一日Muse Girls，期待透過多元交流碰撞出精彩火花。

攻城獅球團首度迎來韓系應援女神，「啦啦隊女王」廉世彬與「蜜大腿女神」河智媛將分別在4月6日與4月9日兩場比賽中客串Muse Girls。除了與獅紫軍一同應援外，他們也將參與Muse Girls開場表演，更會於中場休息時帶來個人SOLO舞蹈，展現韓援啦啦隊獨有的魅力與熱情。此外，球團將為兩位女神舉辦限定賽前簽名會，讓粉絲近距離與偶像互動。

此外，攻城獅球團特別與泳裝品牌Wave Shine合作，隊史首度釋出Muse Girls比基尼版主視覺，球團也將在主場館西側觀眾迴廊特別設置「Muse Girls Room」，回顧慕獅女孩團隊創立至今的歷程，展出女孩們的私藏照片、實戰隊服，以及她們想對粉絲說的話。

更特別的是，4月5日與4月6日賽前將舉辦「心動一對一視訊活動」，球迷可以與喜愛的Muse Girls一對一互動，4月5日當天只要購買Muse Girls比基尼版應援毛巾，即可至球迷服務處兌換號碼牌，4月6日當天只要購買Muse Girls比基尼版大型桌上立牌，即可至球迷服務處兌換號碼牌，兩日「心動一對一視訊」活動號碼牌皆限量20位，發完為止。

本次主題日19位Muse Girls全員上陣，分成9組輪番上陣，帶來最精采的表演，表演項目包括：日系舞蹈、唱跳舞蹈、國標舞、貓舞。賽後還有「Muse Girls全隊賽後同樂會」，由女孩們帶領球迷互動玩遊戲。