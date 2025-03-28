TPBL／海派教頭網溪國小出任務 于煥亞分享變準方式 

TPBL高雄全家海神隊與遠雄文教公益基金會自去年起共同合作，攜手展開回饋籃球基層計畫，由海神隊球星擔任「海派教頭」造訪基層學校，27日由當家射手于煥亞、防守大鎖林任鴻接棒，前進新北市永和區網溪國小籃球隊，親自教學訓練重點，藉由互動與分享經驗，為培育籃球幼苗盡一份心力。

海神執行長李偉誠感謝遠雄集團及遠雄文教公益基金會大力支持，協助基層籃球向下紮根，期望同學們不僅在活動中獲得籃球知識技巧，也能學習團隊合作精神。

網溪國小籃球隊成軍20餘年，近年於全國性聯賽成績斐然，上周甫獲第57屆全國少年籃球錦標賽U12冠軍，U11組（五年級）則在112年全國少年籃球錦標賽、EBC全國小學籃球錦標賽稱王，網溪國小學務主任吳華正代表致贈遠雄與海神感謝狀。

林任鴻以基本運球、傳球循序漸進，再做運球與傳球的延伸訓練，包括換手運球後傳球、胯下運球結合傳球。場上能投能控，本季多次擔任球隊主控的于煥亞將運球與球感訓練、切入上籃做結合，融入換手運球、胯下運球，模擬比賽情境帶入訓練環節。

海神「海派教頭」造訪基層學校，在昨天前進新北市永和區網溪國小。圖／高雄全家海神隊提供

Q&A互動小球員們提問五花八門，從「你覺得自己強嗎？」、「最崇拜的球員是誰？」、「怎麼投外線比較準比較遠？」、「如何跟洋將溝通？」、「有沒有女朋友？」各式大哉問逗樂現場老師與家長。

林任鴻笑說，「強阿！要對自己有自信。」于煥亞分享偶像是金州勇士隊的柯瑞，「他的打法很特別，也改變了當今籃球的生態。」並提到練外線沒有捷徑，找到自己舒服的出手方式，然後苦練。至於跟洋將溝通都用英文，叮嚀同學課業不能荒廢，「少滑手機，好好唸書把英文學好，跟洋將溝通上才不會有阻隔。」