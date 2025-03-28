UBA／政大拚5連霸 文化劍指后冠

ＵＢＡ大專籃球聯賽四強決賽今天起將在台北小巨蛋展開一連三天的賽程，其中在公開一級部分，政治大學將挑戰男子組跨季五十連勝與五連霸，至於女子組在衛冕軍世新大學戰力大洗牌後，昔日霸主文化大學也喊話將要重返榮耀。

ＵＢＡ決賽今天將上演一般組與公開二級冠軍賽，明、後天則將是公開一級四強與決賽，其中在公開男一級賽事中，衛冕軍政治大學目前已經拉出一波跨季四十八連勝，並有機會挑戰跨季五十連勝與五連霸。

不過在四連霸功臣、「為小巨蛋而生的男人」游艾喆去年畢業後，今年將由誰來接班，政大總教練陳子威直言，儘管這一批選手不像過去球員一樣那麼有自信，但在隊長宋昕澔領軍下已經展現自己的步調和特色，「今年我跟他們說是力拚『首冠』，希望他們能夠寫下自己的故事。」

而宋昕澔也喊話，將會一肩扛起連霸壓力與游艾喆的空缺，「今年輪到要自己扛，威哥對我們的期待也很高，是我們要拚屬於自己冠軍的一年。前面拿幾冠都已經不算，要說壓力不大是不可能的，但必須轉換成動力。」

政大四強戰將先對上台師大，至於去年亞軍健行則將對上輔大，其中健行劉丞勳與台師大林韋愷都將迎接大學生涯最後兩場賽事，兩人也是今年職籃選秀各隊重點觀察目標。

公開女一級在衛冕軍世新戰力大洗牌後，今年文化也被看好有機會拿回暌違六年的冠軍，前鋒鄭慧慈說：「每一年進來小巨蛋都有不同的體驗，今年我們跟學妹的整合和融入比以往更好，已經做好準備進入冠軍賽，我們也確實有拿冠軍的實力，但還是要先做好自己、享受比賽。」