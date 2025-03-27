快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

UBA／文化女籃拚第20冠 鄭慧慈喊已做好準備

中央社／ 台北27日電
文大鄭慧慈。中央社
文大鄭慧慈。中央社

文化大學女籃將尋求在大專籃球聯賽（UBA）公開一級第20冠，隊長鄭慧慈今天表示，已經做好準備，希望能以冠軍為今年球季作結。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開一級4強決賽29日將在台北小巨蛋登場，女子組連5屆都是由相同班底組成，儘管複製上屆4強對戰戲碼，但態勢已經大不同，其中尋求6連霸的世新大學，在歷經教頭和部分主力出走後，本季採取精兵政策，大多以6人應戰，在通過預賽考驗後，更是驚險搭上4強末班車。

至於坐擁UBA公開女一級最多19冠的文化女籃，繼106學年度完成4連霸後，就未嚐冠軍滋味，本季來勢洶洶，6強複賽全勝、以頭號種子晉級，將對決衛冕軍世新，另一場則由台灣師範大學與佛光大學爭奪前進決賽機會。

從複賽結束到4強決賽，4隊有超過一個月時間備戰，文化隊長鄭慧慈接受媒體聯訪時表示，這段時間除了認真準備外，也希望能穩住心態，戰戰兢兢面對接下來小巨蛋2場比賽，「經過一個月調整，各隊不知道有沒有調整好，但我們就做好準備。」

儘管鄭慧慈擁有豐富在小巨蛋出賽經驗，但她坦言，每年進來小巨蛋都有不同感覺和體驗，本季更是在擔任隊長後，與學妹有更多對話，彼此不斷溝通、調整，年輕球員整合與融入，也讓她覺得有不一樣的感受。

她說，每年都會以冠軍為目標，目前已經準備好要迎接小巨蛋比賽、甚至進入冠軍賽，希望以冠軍為今年球季作結。

籃球

延伸閱讀

UBA／迎接大學生涯最後兩戰 劉丞勳、林韋愷盼不留遺憾

UBA／政大誰來接班為小巨蛋而生的男人 宋昕澔：我來扛

UBA／專心拚小巨蛋 阻攻后游沁樺先不想WSBL

UBA／世新女籃驚奇闖4強 教頭林紀妏嗨當小巨蛋菜鳥

相關新聞

UBA／政大誰來接班為小巨蛋而生的男人 宋昕澔：我來扛

今年將挑戰UBA公開男一級5連霸的政治大學，目前已經拉出一波跨季48連勝佳績，不過總教練陳子威在今天表示，在球隊4連霸功...

UBA／迎接大學生涯最後兩戰 劉丞勳、林韋愷盼不留遺憾

健行科大劉丞勳、台師大林韋愷，在今年UBA最後兩場賽事結束後，都將結束大學生涯並挑戰更高層級舞台，在今天出席UBA決賽記...

UBA／文化女籃拚第20冠 鄭慧慈喊已做好準備

文化大學女籃將尋求在大專籃球聯賽（UBA）公開一級第20冠，隊長鄭慧慈今天表示，已經做好準備，希望能以冠軍為今年球季作結

PLG／盧峻翔、卡總分庭抗禮！領航猿主場最終戰加碼歌喉戰

桃園璞園領航猿主場最終周精彩加碼，球團今天宣布，30日對戰台北富邦勇士賽後將把桃園巨蛋化身歌唱擂台，推出升級版賽後娛樂大...

TPBL／于煥亞砍6記三分彈 率海神斬斷特攻5連勝

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天靠著于煥亞飆進6記三分球、攻下18分，搭配艾德挹注全場最高22分，最後以87比...

UBA／專心拚小巨蛋 阻攻后游沁樺先不想WSBL

UBA公開女一級衛冕軍世新大學今年走精兵路線，113學年只報名9名球員，傷兵狀況下最後2場「攻但」幾乎只剩下6人應戰，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。