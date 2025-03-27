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PLG／盧峻翔、卡總分庭抗禮！領航猿主場最終戰加碼歌喉戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
領航猿周日將進行「TYP歌喉戰」。圖／領航猿提供
領航猿周日將進行「TYP歌喉戰」。圖／領航猿提供

桃園璞園領航猿主場最終周精彩加碼，球團今天宣布，30日對戰台北富邦勇士賽後將把桃園巨蛋化身歌唱擂台，推出升級版賽後娛樂大秀「TYP歌喉戰」，由兩大戰隊「夜王戰隊」與「卡帥戰隊」正面交鋒，用歌聲搶攻桃園最強情歌王的稱號。

本次活動由飛行部隊頂尖領袖盧峻翔領軍「夜王戰隊」，攜手「蔚山Irene」之稱的韓籍人氣外援MiMi趙娟週、「神奇小白」白曜誠與Pilots Crew搞怪精靈祤鍹，對上由總教練卡米諾斯領銜的「卡帥戰隊」，集結情歌小生陳力生、唱功驚人的空姐心璇、「護國神正」林正等新星卡司，雙方陣容話題十足。

隨後第二波卡司曝光再掀熱潮，夜王戰隊派出可愛系代表「寧寧」迎戰甫出新單曲的Pilots crew隊長「牙牙」，兩位人氣空姐正面對決。此外，兩隊還將派出壓軸神秘團體陣容「飄丿兄弟」與「海派情人」進行團體PK大賽，歌喉戰規格再創新高，籃球熱血結合音樂浪漫，邀請球迷30日賽後一起感受情歌與籃球交織的美好氛圍。

此次歌喉戰為例行賽主場最終檔活動高潮之一，領航猿推出經典主題「TYP情人」，以「越洋情話」為概念，透過球員與Pilots Crew演繹台系、韓系、美系、海島系、歐系五大異國風情，打造無國界浪漫遊樂園；首度推出的「跨國CP街拍」特別企劃，邀請視覺主角們打造異國戀愛氛圍，分別是充滿熱情的「海島系情人」的洋將伯朗以及古靈精怪空姐代表祤鍹，「國民小生」陳力生及「野蠻女友」油米化身韓系情人、歐系代表為「優雅紳士」陳昱瑞及「氣質女孩」依沛、自由奔放的美系組合則由丁恩迪與Ruka來做詮釋，最後壓軸登場當然少不了台系情人，由霸氣MVP盧峻翔及充滿活力的最強韓援空姐趙娟週，共同展現霸氣又沈穩的愛情模樣，歡迎球迷橙客到桃園巨蛋享受跨文化浪漫的籃球賽事盛典。

籃球

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