UBA／迎接大學生涯最後兩戰 劉丞勳、林韋愷盼不留遺憾

健行科大劉丞勳、台師大林韋愷，在今年UBA最後兩場賽事結束後，都將結束大學生涯並挑戰更高層級舞台，在今天出席UBA決賽記者會時，兩人也都強調不希望在最後兩場比賽留下遺憾，其中劉丞勳更直言要朝著奪冠目標邁進。

本學年在UBA公開男一級得分榜上排名前兩名的劉丞勳與林韋愷，在今年四強決賽結束後都將向更高層級舞台發起挑戰，其中過去幾年與冠軍失之交臂的劉丞勳，在8強賽最後幾場比賽出現傷勢問題，他透露目前已經恢復近8成，在8強賽結束後團隊也展現對於四強決賽的贏球決心，在練球時變得更加認真，「都到這個階段，肯定沒有人想輸的，最後兩場球我們的目標當然就是冠軍。」

劉丞勳指出，自己四年前以小大一身分，跟著學長谷毛唯嘉、陳范柏彥等人的腳步一同踏上UBA小巨蛋舞台，而今年輪到他扛起大任，加上健行今年有不少心血和轉學生加入，也讓他必須肩負起更重的責任。

至於將在四強賽遭遇衛冕軍政大的台師大，本學年雖然以純本土陣容應戰，也是四強唯一沒有外籍生的隊伍，但林韋愷、魏芃禾、曾信武搭配上大一菜鳥莊政隆、莊杰閎等人的好表現也成為他們與另外三隊競爭的最大本錢。

其中林韋愷更是今年職籃選秀各隊重點觀察的對象之一，談到大學生涯的最後兩場比賽，他說：「我們的壓力肯定沒有政大來得大，所以就抱持著挑戰者心態面對他們，對於隊友我也有很大的信心，我也希望能夠跟他們一起努力打完自己大學生涯的最後兩場比賽。」