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UBA／政大誰來接班為小巨蛋而生的男人 宋昕澔：我來扛
今年將挑戰UBA公開男一級5連霸的政治大學，目前已經拉出一波跨季48連勝佳績，不過總教練陳子威在今天表示，在球隊4連霸功臣游艾喆等人於去年畢業並展開職業生涯後，今年的政大抱持著挑戰「首冠」的心態前進小巨蛋，寫下屬於這批球員自己的故事。
政大過去4年在UBA公開男一級完成4連霸，不過新學年陣容也全面翻新，尤其是被稱為「為小巨蛋而生的男人」游艾喆在去年畢業後，今年誰來接棒也成為一大話題。
政大總教練陳子威表示，在游艾喆等人去年畢業並挑戰更高層級的職籃賽場後，陣中不僅有7位大一新生加上新外籍生沒有小巨蛋經驗，也有不少主力過去沒有奪冠過，所以今年將是抱持著衝擊「首冠」的心態前來小巨蛋，「我希望他們能夠寫下自己的故事，保持平常心。」
但陳子威也特別點名，宋昕澔本學年不僅扛起隊長重任，也讓外界看到他的改變，「他以前大一、大二不需要講話，總是走自己的路線，上場就像是個殺手一樣，但今年他改變很多，讓大家看到他的成長。雖然我們這一批小朋友沒有像上一批那麼有自信，會把想要的目標大聲說出來，但已經看到他們慢慢展現自己的步調和企圖心，走出自己的特色。」
而宋昕澔也直接喊話，將扛起游艾喆留下的重擔，但他也直言今年四強決賽對於政大來說確實是很有挑戰性，「今年輪到要自己扛，威哥對我們的期待也很高，是我們要拚屬於自己冠軍的一年，前面拿幾冠都已經不算，要說壓力不大是不可能的，但必須轉換成動力。」
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