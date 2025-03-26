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TPBL／于煥亞砍6記三分彈 率海神斬斷特攻5連勝

中央社／ 新北26日電
于煥亞。TPBL提供
于煥亞。TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟TPBL高雄全家海神今天靠著于煥亞飆進6記三分球、攻下18分，搭配艾德挹注全場最高22分，最後以87比78斬斷新北中信特攻5連勝。

近期苦吞2連敗的海神今天作客特攻，上半場在洋將摩爾斯（Anthony Morse）、艾德（EdgarasZelionis）輪番發威帶領下，以2分領先進入中場休息。沒想到易籃後海神突然進攻端當機，導致陷入雙位數落後，所幸在第4節回神，尤其于煥亞飆進鎖定戰果的三分彈，最後海神以9分之差帶走勝利。

此役海神當家射手于煥亞飆進6記三分球，攻下18分，外帶6籃板、6助攻、5抄截，他在賽後接受媒體聯訪時表示，三分球是自己最擅長的武器，尤其下半季教練給予很多球權，因此需要掌控進攻節奏，「客場很不好打，我們也有很多起伏，但做最好的部分是沒有放棄，大家都想要贏得這場比賽。」

海神總教練費雪（Mathias Fischer）則提到，逆轉的關鍵在於所有人都上緊發條、盡全力反攻，即便失誤有點多，但同時也增加防守強度，降低特攻的投籃命中率，「台灣籃球很殘酷，我告訴他們『沒有憐憫』，才能在客場取勝。」

值得一提的是，本場海神、特攻兩隊罰球命中率皆不到5成，仍有加強空間，于煥亞提到數據會說話，「畢竟我們是職業球員，只能回去再多練練。」特攻執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）則認為是專注度不夠，將持續透過練習加強，期望週末兩場比賽能夠修正回來。

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