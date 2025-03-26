UBA／專心拚小巨蛋 阻攻后游沁樺先不想WSBL

UBA公開女一級衛冕軍世新大學今年走精兵路線，113學年只報名9名球員，傷兵狀況下最後2場「攻但」幾乎只剩下6人應戰，不過新科「阻攻后」游沁樺強調全隊沒有壓力，相信可以開心享受舞台。

世新去年雖締造5連霸，但季後陣容大洗牌，原本教練何正峰率部分球員轉戰中信學院，「閃電俠」宋瑞蓁和張家瑄投入WSBL選秀，戰力不如過往連霸時期，但在游沁樺和蔡佑蓮等大三球員領軍下，先是「吊車尾」闖進6強，接續更演出「下剋上」戲碼，淘汰原本頭號種子中信學院，和文化大學、佛光大學和台灣師大一同晉級最後4強。

UBA決賽本周末台北小巨蛋登場，世新今天特別幫女籃舉辦誓師大會，游沁樺強調最後2場球沒有壓力，「放開來打，做自己會做的事，享受比賽。」

雖喊話尋求6連霸，游沁樺直白說，今年和以往相較壓力較小，能用更輕鬆的心態面對最後2場球，全隊氣氛也很好，6強複賽前甚至一起燙了同樣髮型，一起開心迎接113學年的最後賽程。

只報名9人情況下一路晉級，成為超級「鐵人」的游沁樺坦言，能重返小巨蛋「真的沒想過」，儘管4強就要碰頭號種子文化大學也不會畏懼，期待再寫驚奇。

游沁樺是WSBL台電隊保留名單的球員，不用透過選秀就能投入下階段旅程；目前大三的她坦言下季續戰UBA或挑戰WSBL還沒決定，專心打完小巨蛋兩戰再來思考。