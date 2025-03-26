快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

PLG／不意外！獵鷹總教練噴裁判收聯盟罰款

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊總教練柯納。圖／獵鷹隊提供（資料照）
獵鷹隊總教練柯納。圖／獵鷹隊提供（資料照）

台南台鋼獵鷹隊總教練柯納，昨天賽後公開批評裁判犯太多錯誤、沒能「準備好」，今天P. LEAGUE+宣布，處柯納1萬5千元的罰金。

聯盟表示，柯納在賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽務章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以獵鷹球團罰款15000元。

獵鷹昨天克服21分落後，一度超前台北富邦勇士隊，最終仍以94：103敗陣，柯納針對裁判吹哨表達不滿，還強調「勇士很強，不用裁判幫」，希望季後挑戰賽和勇士對決能有公平的哨音，打出一個有趣的系列賽。

籃球

延伸閱讀

PLG／42歲野獸灌籃？ 林志傑還原當下笑喊「瞎」

PLG／洪楷傑領軍擊退獵鷹 勇士排名登上第2

PLG／噴裁判犯太多錯 獵鷹總教練：勇士很強不用裁判幫

PLG／浪費21分領先 勇士季後賽前哨戰驚險退獵鷹

相關新聞

UBA／世新女籃驚奇闖4強 教頭林紀妏嗨當小巨蛋菜鳥

去年締造UBA公開女一級5連霸的世新大學，113學年新賽季前成員大變動，只報名9位球員，可用之兵更只有6、7人，但仍驚奇...

PLG／不意外！獵鷹總教練噴裁判收聯盟罰款

台南台鋼獵鷹隊總教練柯納，昨天賽後公開批評裁判犯太多錯誤、沒能「準備好」，今天P. LEAGUE+宣布，處柯納1萬5千元...

BCL／國王、領航猿跨聯盟合作 「王猿做伙」守護主場 

在東超賽場攜手拿下季軍與亞軍佳績的TPBL新北國王與PLG桃猿璞園領航猿隊，近期陸續展開BCL ASIA-EAST資格賽...

PLG／42歲野獸灌籃？ 林志傑還原當下笑喊「瞎」

42歲的台北富邦勇士球星「野獸」林志傑和球團提前續約，晚上勇士例行賽主場最終戰一上場就獲得球迷熱烈歡呼，他第一節還有作勢...

PLG／42歲再戰1年 林志傑續約勇士

台北富邦勇士隊昨天迎接本季PLG例行賽主場最終戰，賽前驚喜宣布和籃壇指標球星「野獸」林志傑完成續約；四十二歲的林志傑確定...

PLG／洪楷傑領軍擊退獵鷹 勇士排名登上第2

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天包括洪楷傑19分在內，6人得分雙位數，最終以103比94擊敗台鋼獵鷹，不僅取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。