PLG／不意外！獵鷹總教練噴裁判收聯盟罰款

台南台鋼獵鷹隊總教練柯納，昨天賽後公開批評裁判犯太多錯誤、沒能「準備好」，今天P. LEAGUE+宣布，處柯納1萬5千元的罰金。

聯盟表示，柯納在賽後記者會公開批評裁判，依聯盟賽務章程第二章球團規範第十二條球團義務12.3「球團有共同維護聯盟形象之義務，不得於公開場合，以任何形式對聯盟決策、賽事判決，懲處決定或仲裁判斷等事項，發表不當言論。」處以獵鷹球團罰款15000元。

獵鷹昨天克服21分落後，一度超前台北富邦勇士隊，最終仍以94：103敗陣，柯納針對裁判吹哨表達不滿，還強調「勇士很強，不用裁判幫」，希望季後挑戰賽和勇士對決能有公平的哨音，打出一個有趣的系列賽。