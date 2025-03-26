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UBA／世新女籃驚奇闖4強 教頭林紀妏嗨當小巨蛋菜鳥

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
世新大學為女籃舉行UBA決賽誓師大會。記者曾思儒／攝影
世新大學為女籃舉行UBA決賽誓師大會。記者曾思儒／攝影

去年締造UBA公開女一級5連霸的世新大學，113學年新賽季前成員大變動，只報名9位球員，可用之兵更只有6、7人，但仍驚奇搶下4強門票，這周末將到台北小巨蛋挑戰UBA公開女一級6連霸，讓從沒踏進小巨蛋球場的教練林紀妏直呼期待。

林紀妏今年臨危受命接下世新女籃兵符，在不被看好下率隊再闖4強，今天世新更為女籃舉行誓師儀式，由校長陳清河將校旗交給女籃隊長林紫彤。

林紀妏形容球隊已經是本季UBA最大黑馬，球員在各種逆境中不斷挑戰和突破自己，已經是「我心目中的冠軍」，最後2場球除要挑戰6連霸，也要讓外界看到世新女籃不放棄的精神。

HBL和UBA決賽已經「攻蛋」多年，不過林紀妏球員時期不曾參與，今年才將首次以教練身分踏上小巨蛋；她形容世新是「最沒壓力」的隊伍，會和球員好好享受這次比賽，「（4強對手）文化是龍頭，身體素質很好，我們把該做的做好，加強的東西也有一直提醒。」

林紀妏更笑說，自家球員都是小巨蛋「老鳥」，只有自己是「菜鳥」，從高一開始就年年站上小巨蛋的蔡佑蓮立刻回應說：「我再和你說休息室的密碼！」

113學年UBA公開女一級決賽周六就要開戰，林紀妏形容，參與4強「覺得我在作夢」，十分感謝一路走來校方、遠雄人壽和各界提供幫助的人，更要感謝球員沒有放棄，期待最後2戰繼續挑戰「不可能的任務」。

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